Готовы ли ТЭЦ Казахстана к отопительному сезону

В Казахстане в предстоящем отопительном сезоне планируют задействовать все имеющиеся в стране теплоэлектроцентрали. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК на запрос агентства Kazinform.

Кому принадлежат ТЭЦ

По данным Минэнерго, в стране действуют 37 теплоэлектроцентралей. Большая часть из них, а именно 20, находится в частной собственности. В коммунальной — 14. Квазигосударственных — три.

Частные ТЭЦ:

ТОО «Караганда Энергоцентр» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3)

Фото: kec.kz

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

АО «Севказэнерго» (Петропавловская ТЭЦ-2)

АО «Павлодарэнерго» (ТЭЦ-2,3)

АО «Алюминий Казахстана» (ТЭЦ-1)

ТОО «Kazakhmys Energy» (Жезказганская ТЭЦ, Балхашская)

ТОО «Согринская ТЭЦ»

Частная компания Nova Novatis Ltd. (Астана)

АО «Qarmet» (ТЭЦ-, ТЭЦ-ПВС Темиртау)

Фото: ennova.energy

ТОО «Текелийский энергокомплекс»

ТОО «Степногорская ТЭЦ»

АО «Атырауская ТЭЦ»

АО «Актобе ТЭЦ»

АО «3-Энергоорталык» (ТЭЦ-3 Шымкент)

Рудненская ТЭЦ АО «ССГПО»

ТЭЦ ТОО «Атырауский НПЗ»

Фото: пресс-служба КМГ

Коммунальные ТЭЦ:

ГКП «Кентау Сервис» (Туркестанская область)

ГКП «Аркалыкская теплоэнергетическая компания»

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»

АО «Жайыктеплоэнерго» (Уральск)

Фото: instagram.com/batys_kz

ТОО «МАЭК-Казатомпром» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 Актау и Мангистауская область)

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»

АО «Риддер ТЭЦ»

АО «Астана-Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2)

Фото: astana-energy.kz

Экибастузская ТЭЦ

ГКП «Теплокоммунэнерго» (ТЭЦ Семей)

АО «Таразэнергоцентр»

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентраль»

Квазигосударственные ТЭЦ:

АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3).

Инфографика: Kazinform

За последние два года частных и квазигосударственных ТЭЦ в Казахстане стало меньше, государственных — больше. В 2022-м году в частной собственности были 22 теплоэлектроцентрали, в коммунальной — 10, в квазигосударственной — пять.

После крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ в том же 2022-м году Глава государства поручил Премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Тогда миллионер Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге. Предприятие передали государству. В июне этого года акимат Экибастуза сообщил о том, что станцию, снабжающую город теплом, отдали в доверительное управление компании «Самрук-Энерго». Управлять ТЭЦ будет дочернее предприятие — ТОО «Energy Solution Center».

В государственных руках оказалась и Риддерская ТЭЦ. В марте прошлого года в Минэнерго отмечали, что акимат Восточно-Казахстанской области вел тяжелые переговоры с владельцем о передаче предприятия в коммунальную собственность. В том же 2022-м году, в ноябре, жители Риддера остались без тепла. После происходило еще несколько аварий. В апреле прошлого года стало известно, что владелец Риддерской ТЭЦ согласился передать теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность.

Из разряда квазигосударственных в коммунальные за последние два года перешли ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, расположенные в Актау и Мангистауской области ТОО «МАЭК-Казатомпром». В коммунальной собственности энергопредприятие находится с ноября 2022-го года.

Насколько эффективно будут работать ТЭЦ, поменявшие форму собственности, покажет предстоящий отопительный сезон. После 2022-го года, когда проблемы на сетях возникали в разных городах страны, и стало понятно, что причиной тому в большей степени является их высокий износ, подготовке к зиме уделяют пристальное внимание.

Как готовятся к зиме

В Министерстве энергетики сообщили, что для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в соответствии с утвержденным графиком ремонтов на станциях в этом году запланировали капитальные ремонты 10-ти энергоблоков, 55-ти котлов и 45-ти турбин.

— На разных стадиях ремонтные работы ведутся на трех энергоблоках, 28-ми котлах и 22-х турбинах. Завершены ремонты на четырех энергоблоках, 23-х котлах, 17-ти турбинах. Ремонтные работы проводятся согласно графику. По сравнению с прошлым годом, средний износ ТЭЦ по стране снижен на 2% — с 66,8% до 65%. В рамках реконструктивных работ в этом году ожидается снижение среднего износа по ТЭЦ с 65% до 61%. В частности, по Риддерской ТЭЦ износ снизится с 57,81% до 54%, ТЭЦ города Кентау — с 85% до 65%, Экибастузской ТЭЦ — с 42% до 35%, — сообщили в Минэнерго.

Однако график, о котором говорят в профильном ведомстве, соблюдается не везде. На прошлой неделе Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о том, что в Карагандинской области не завершили в срок ремонт котла № 2. Не начали капитальный ремонт котла № 1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet», есть задержки ремонта котла и № 7. По словам главы Кабмина, вызывает сомнение своевременная готовность Темиртау к зиме, у жителей Шахтинска есть опасения по поводу завершения работ на теплоцентрали в срок. Не соблюдают график начала ремонта основного оборудования на ТЭЦ в Мангистауской области.

В программах рабочих поездок первых лиц страны в регионы теперь обычно включают посещение теплоцентралей. К примеру, в конце прошлой недели Олжас Бектенов в области Улытау посетил объекты коммунально-энергетического сектора региона, где ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры. Опасения вполне понятны — изношенность Жезказганской ТЭЦ составляет около 65%, Сатпаевской котельной — 85%.

Впрочем, все вопросы, касающиеся деятельности теплоцентралей, теперь будут регулироваться на законодательном уровне. В июле Президент подписал Закон «О теплоэнергетике». В нем, в частности, установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.

Действенные меры закона казахстанцы, вероятно, смогут оценить уже нынешней зимой. При столь высоком износе теплосетей риск аварий и неполадок в отопительный сезон довольно высок. На то, чтобы модернизировать теплоцентрали и обеспечить их стабильную работу, потребуется время и деньги.

Кто построит новые ТЭЦ

В ноябре прошлого года на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин сообщил о том, что Россия построит в Казахстане три ТЭЦ. Были подписаны соответствующие меморандумы.

В Министерстве энергетики Kazinform подтвердили, что планы по строительству ТЭЦ совместно с российской стороной в силе. Новые ТЭЦ на базе угольной генерации появятся в Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Ориентировочная мощность ТЭЦ Кокшетау — 240 МВт, Семея — 320 МВт, Усть-Каменогорска — 360 МВт.

— Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, надежного электроснабжения экономики и населения страны, а также учитывая ежегодное возрастание потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей. 17 апреля подписано Соглашение между Правительствами РК и РФ о строительстве ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Соглашением предусмотрено льготное (субсидированное) финансирование на предоставление казахстанской стороне российского государственного экспортного кредита. Соглашение на стадии ратификации. Уполномоченной организацией со стороны Республики Казахстан было определено АО «Самрук-Энерго». 24 июня текущего года для реализации проектов АО «Самрук-Энерго» и АО «ФНБ «Самрук-Казына» были созданы и зарегистрированы дочерние зависимые организации ТОО «Кокшетауская ТЭЦ», ТОО «Семей Энерго» и ТОО «Өскемен Энерго», — прокомментировали в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что сроков реализации проектов пока нет, поскольку они находятся на ранней стадии и не имеют технико-экономического обоснования.

Напомним, ранее аким ВКО Ермек Кошербаев назвал сроки завершения ремонта ТЭЦ Риддера.