Сроки завершения ремонта Риддерской ТЭЦ назвал аким ВКО

Когда в Восточно-Казахстанской области начнется отопительный сезон, рассказал аким региона Ермек Кошербаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам акима, отопительный сезон в Риддере начнется сразу после завершения ремонта на ТЭЦ.

— Ремонт идет по плану. Мы рассчитываем в 20 числах сентября запустить первый котел. Соответственно, до декабря запустим оставшиеся 5 котлов по графику, Отопительный сезон в Риддере, в зависимости от погодных условий, начнется в районе второй половины сентября. В целом, по ВКО у нас достаточно суровый прохладный климат, поэтому во многих городах отопительный сезон начнется чуть раньше, чем по республике, — сказал Ермек Кошербаев.

Он добавил, что в этом году по стране наибольшая протяженность электросетей (19 км) отремонтирована в Риддере.

Напомним, проблемы на Риддерской ТЭЦ начались в конце 2022 года. Тогда на предприятии произошел ряд аварий, в результате город остался без тепла.

Общая стоимость работ по реконструкции ТЭЦ и теплосетей Риддера составляет 8,5 млрд тенге. Из них 7,4 млрд выделено из бюджета республики.