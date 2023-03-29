Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Акимат ведет тяжелые переговоры – вице-министр энергетики о передаче ТЭЦ в Риддере

Анеля Касымова
29 Марта 2023, 20:49
Акимат ведет тяжелые переговоры – вице-министр энергетики о передаче ТЭЦ в Риддере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Собственник ТЭЦ в Риддере не соглашается отдавать объект в коммунальную собственность. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат области ведет тяжелые переговоры о передаче объекта. Собственник, по нашей информации, не хочет просто так отдавать, хочет продать. Мы же говорим, что должна быть социальная справедливость, принцип должен быть такой, раз собственник не справляется. Почему мы должны покупать то, что, по сути, находится в достаточно нехорошем состоянии?», - поделился он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК.

В конце прошлого месяца аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявлял о новом собственнике ТЭЦ, который планировал вложить не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ. Было известно, что это казахстанский инвестор, а условия сделки являлись конфиденциальной информацией.

Также вице-министр энергетики РК проинформировал, что собственники других теплоэлектроцентралей в Павлодаре, Караганде, Петропавловске ведут работы по привлечению средств, ремонтных компаний и в целом по подготовке станций к следующей зиме.

ТЭЦ в Экибастузе, как сообщалось ранее, будет отремонтирована за счет средств собственника, тепловые сети – за счет бюджетных средств.

В ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города. Без тепла из-за аварии также в конце прошлого года остались жители Экибастуза. 23 марта 2023 года очередная авария случилась на Риддерской ТЭЦ – из-за хлопка угольной пыли произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м.


Правительство РК   Восточно-Казахстанская область   Павлодарская область   Сенат   Минэнерго РК   Экибастуз   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО