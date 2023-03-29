Акимат ведет тяжелые переговоры – вице-министр энергетики о передаче ТЭЦ в Риддере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Собственник ТЭЦ в Риддере не соглашается отдавать объект в коммунальную собственность. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат области ведет тяжелые переговоры о передаче объекта. Собственник, по нашей информации, не хочет просто так отдавать, хочет продать. Мы же говорим, что должна быть социальная справедливость, принцип должен быть такой, раз собственник не справляется. Почему мы должны покупать то, что, по сути, находится в достаточно нехорошем состоянии?», - поделился он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК.

В конце прошлого месяца аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявлял о новом собственнике ТЭЦ, который планировал вложить не менее 7 млрд тенге на проведение капитальных работ. Было известно, что это казахстанский инвестор, а условия сделки являлись конфиденциальной информацией.

Также вице-министр энергетики РК проинформировал, что собственники других теплоэлектроцентралей в Павлодаре, Караганде, Петропавловске ведут работы по привлечению средств, ремонтных компаний и в целом по подготовке станций к следующей зиме.

ТЭЦ в Экибастузе, как сообщалось ранее, будет отремонтирована за счет средств собственника, тепловые сети – за счет бюджетных средств.

В ноябре 2022 года в городе Риддере произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города. Без тепла из-за аварии также в конце прошлого года остались жители Экибастуза. 23 марта 2023 года очередная авария случилась на Риддерской ТЭЦ – из-за хлопка угольной пыли произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м.