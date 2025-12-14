Костанайская область готовится к аграрному сезону с учетом риска засухи

Итоги года, планы на будущее

Как рассказали в областном управлении сельского хозяйства, в этом году зерновые культуры убраны с площади 4,1 миллиона гектаров, валовый сбор составил 7 млн тонн — это лучший показатель за последние 14 лет. Средняя урожайность достигла 17,4 ц/га.

Масличные культуры собраны на площади 863,7 тысячи гектаров, их объем — 873,4 тысячи тонн при урожайности 10,1 ц/га. Кроме того, аграриями получено 109,8 тысячи тонн картофеля со средней урожайностью 105 ц/га и 18,3 тысячи тонн овощей при урожайности 130 ц/га.

Грандиозные планы и на следующий год — несмотря на то, что снег только ожидается этой зимой и не успел еще укрыть поля, предварительная структура посевов выглядит следующим образом:

зерновые — 4,1 миллиона га (в том числе зернобобовые — 160 тысяч га),





масличные — 765 тысяч га,





кормовые — 559 тысяч га,





картофель — 7,5 тысячи га,





овощи — 550 га.



В управлении подчеркнули, что по данным ТОО «Карабалыкская СХОС», влаги в почве осенью текущего года больше многолетней нормы, что обеспечивает благоприятные условия старта сезона.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Инфраструктура и емкости хранения

Для будущего урожая уже подготовлено 801,3 тысячи га паровых полей, обработано 987 тысяч га зяби. В области функционируют 34 лицензированных хлебоприемных предприятия общей вместимостью три млн тонн. Складские помещения сельхозформирований позволяют хранить еще 5,3 миллиона тонн, что в совокупности составляет 8,3 миллиона тонн.

По овощной продукции работают 62 овоще–картофелехранилища вместимостью 87 010 тонн. Такие объемы позволяют сохранить и обеспечить бесперебойную реализацию урожая.

Ежегодно проводят плановый ремонт: обслуживание весового оборудования, дезинфекцию помещений, настройку сушилок.

Как будут поддерживать фермеров

В управлении заявили, что сельхозформирования получают комплексную господдержку в виде субсидирования семян, удобрений, средств защиты растений, инвестиционных субсидий на покупку техники и модернизацию объектов и льготного кредитования — в том числе по программе «Кең Дала» и «Кең Дала 2» под 5% годовых.

В текущем году на программу субсидирования выделено 18,6 миллиарда тенге, на 2026 год уже запланировано 30,9 миллиарда тенге. О том, что перед костанайскими аграриям есть долги по субсидиям, Kazinform писал в октябре 2025 года.

Тогда причиной назвали дефицит выделяемых из бюджета средств, и уточнили что задолженность сформировалась по направлениям субсидирования ставки вознаграждения, инвестиционного субсидирования и пестицидов.

— Субсидии на семена составляют 50–70 процентов в зависимости от репродукции. Пестициды и удобрения возмещаются на 50 процентов. Действует авансовое субсидирование удобрений отечественного производства (60 процентов стоимости). Параллельно АО НК «Продкорпорация» ежегодно финансирует проведение посевной и уборочной по механизму форвардного закупа, — уточнили в ответе на запрос.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Семена и техника

Ежегодная потребность региона — 514,2 тысячи тонн семян. На текущий момент засыпано 100 процентов от потребности. В семеноводстве работают четыре предприятия-оригинатора, 18 элитных хозяйств и 30 семеноводческих. Не было в этом году, по словам фермеров, проблем с топливом.

Как и до этого, заявки на льготное дизельное топливо заявки подаются через «Gosagro.kz». Система автоматически рассчитывает объем топлива. Расходовать топливо будет сельхозтехника, обновление парка которой в этом году составило 7% (в прошлом году — 6,1%).

— К началу сезона на поле выйдут 19,2 тысячи тракторов, 7,9 тысячи комбайнов, 22,2 тысячи сеялок и 1,3 тысячи посевных комплексов, — рассказали в управлении.



Мнение фермеров: готовность к возможной засухе

Но к предстоящим возможным сложностям фермеры уже готовятся, едва завершив сезон. Так, предприниматель из Карасуского района Тимур Данияров отмечает, что несмотря на успешную уборочную кампанию 2025 года, отсутствие снега этой зимой повышает риски засухи в следующем сезоне.

— Если снега мало, то влага вымерзает. Вероятность засухи почти 100 процентов. Поэтому мы уже предпринимаем определенные меры — весной планируем быстро «закрыть» влагу, минимизировать все риски и потери, готовясь у ранним срокам посевной, — говорит он.

Что касается будущего урожая, то отмечается, что многое будет зависеть от характера предполагаемой засухи.

— Планировать нельзя — все зависит от характера засухи. Если будет и воздушная, и почвенная, рассчитываем условно на 10 центнеров с гектара. Если только воздушная — можно и на 14–15. Будущий сезон покажет, — заявил он.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Несмотря на успешные показатели урожайности и полную подготовку инфраструктуры, Костанайская область входит в аграрный сезон-2026 с учетом риска засухи.

Фермеры заранее продумывают меры сохранения влаги, а государственные органы расширяют поддержку и финансирование. Итоговые перспективы сезона будут зависеть от погодных условий предстоящей весны.

Ранее Премьер-Министр Олжас Бектенов предупредил, что лишние посевы фермеров грозят остаться без субсидий и воды.

О том, какие риски несет в себе обмеление Тобола и чем это может обернуться для овощеводов в Костанайской области, можно прочитать здесь.