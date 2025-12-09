РУ
    Олжас Бектенов предупредил: Лишние посевы аграриев останутся без воды и компенсаций

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что для решения вопросов водообеспечения в условиях продолжающегося маловодного периода требуется реализация комплексных мер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Глава Правительства поручил в рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности. 

    — Первостепенной задачей является сокращение доли влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий. Акиматам регионов и уполномоченным ведомствам обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей. Министерству водных ресурсов — не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов, — подчеркнул Бектенов. 

    Он отметил, что Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей. 

    — Вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров, и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив утвержденные Министерством сельского хозяйства показатели, у фермеров возникнут убытки, то ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей как уже принятое решение, — сказал Премьер-министр.

    Он также сообщил, что в июле 2026 года завершается строительство Шардаринского группового водопровода, что позволит обеспечить жителей города питьевой водой бесперебойно. Глава Правительства подчеркнул, что данный вопрос находится на его личном контроле.

    Ранее заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев доложил на заседании Правительства о том, что дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров.

