    18:16, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госвизит президента Туркменистана: о чем пройдут переговоры в Астане

    В МИД Казахстана рассказали о программе государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Астану, который проходит с 24 по 25 ноября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев встретил Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с госвизитом
    Фото: Акорда

    Как отметил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, во время госвизита стороны проведут переговоры на высшем уровне и обсудят перспективы развития стратегического партнёрства между Казахстаном и Туркменистаном.

    — Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействию в энергетической сфере, а также вопросам культурно-гуманитарных обменов. Ожидается обсуждение актуальных аспектов региональной безопасности и координации усилий в международных организациях. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление казахско-туркменского сотрудничества, — сообщил Смадияров на брифинге в МИД.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. 

    О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform. 

    Адия Абубакир
    Автор
