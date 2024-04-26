Госсоветник Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly

Государственный советник РК Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью программе «Уәде» с Ерболатом Мухамеджаном, передает корреспондент агентства Kazinform.

В беседе Е.Карин высказался по ряду актуальных вопросов, волнующих наше общество.

Об истории создания и важности инициатив Национального Курултая, конкурентоспособности казахстанской науки, паводковой ситуации в стране и о многом другом смотрите сегодня в эфире программы «Уәде» на телеканале Jibek Joly в 21.10.

Напомним, 5 января 2022 года Е. Карин был освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан и назначен Государственным секретарем РК.

16 марта 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать Национальный курултай (Ұлттық құрылтай).