Госсоветник Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью программе «Уәде» на телеканале Jibek Joly
Государственный советник РК Ерлан Карин дал эксклюзивное интервью программе «Уәде» с Ерболатом Мухамеджаном, передает корреспондент агентства Kazinform.
В беседе Е.Карин высказался по ряду актуальных вопросов, волнующих наше общество.
Об истории создания и важности инициатив Национального Курултая, конкурентоспособности казахстанской науки, паводковой ситуации в стране и о многом другом смотрите сегодня в эфире программы «Уәде» на телеканале Jibek Joly в 21.10.
Напомним, 5 января 2022 года Е. Карин был освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан и назначен Государственным секретарем РК.
16 марта 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать Национальный курултай (Ұлттық құрылтай).
- Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, который будут масштабным по составу. Новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне, - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.