НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать Национальный курултай (Ұлттық құрылтай), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все придерживаются решения, которые принимались на таких важных собраниях. Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, который будут масштабным по составу. Новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

По словам Президента, курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога.

«Таким образом он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в составе национального курултая будут представители всех регионов, в состав также войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес представители и другие граждане.

«Сформируется представительная структура с охватом всех представителей различных мнений. Члены национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных вопросов», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.