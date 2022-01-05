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Ерлан Карин назначен Государственным секретарем РК

5 Января 2022 07:55
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Ерлан Карин назначен Государственным секретарем РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Карин назначен Государственным секретарем РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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О назначении Карина Е.Т.

5 января 2022 года

Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 5 января 2022 года

№ 730


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