    17:50, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Гонщик «Астаны» выиграл «Тур Омана»

    Итальянец из казахстанской команды XDS Astana Team Кристиан Скарони стал победителем многодневной велогонки «Тур Омана», финишировав первым на заключительном пятом этапе, передает агентство Kazinform.

    Фото: xds_astana_team / instagram

    Маршрут Низва — Джабаль аль-Ахдар (Green Mountain) протяженностью 155,9 км оказался удачным для Скарони: он преодолел дистанцию за 3:23:19. Его одноклубник, испанец Кристиан Родригес Мартин, финишировал вторым, третье место занял австралиец Лукас Плапп из Team Jayco Alula.

    Благодаря этому результату Скарони занял первое место в общем зачете гонки, а Кристиан Родригес Мартин стал вторым, обеспечив команде «Астана» двойное лидерство на итоговом подиуме.

    Ранее гонщики XDS Astana Team Хенок Мулюбырхан и Кристиан Скарони занимали вторые места на втором и третьем этапах велогонки «Тур Омана».

