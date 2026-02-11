Гонщик «Астаны» выиграл «Тур Омана»
Итальянец из казахстанской команды XDS Astana Team Кристиан Скарони стал победителем многодневной велогонки «Тур Омана», финишировав первым на заключительном пятом этапе, передает агентство Kazinform.
Маршрут Низва — Джабаль аль-Ахдар (Green Mountain) протяженностью 155,9 км оказался удачным для Скарони: он преодолел дистанцию за 3:23:19. Его одноклубник, испанец Кристиан Родригес Мартин, финишировал вторым, третье место занял австралиец Лукас Плапп из Team Jayco Alula.
Благодаря этому результату Скарони занял первое место в общем зачете гонки, а Кристиан Родригес Мартин стал вторым, обеспечив команде «Астана» двойное лидерство на итоговом подиуме.
Ранее гонщики XDS Astana Team Хенок Мулюбырхан и Кристиан Скарони занимали вторые места на втором и третьем этапах велогонки «Тур Омана».