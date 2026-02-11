Гонщик «Астаны» выиграл «Тур Омана»

Маршрут Низва — Джабаль аль-Ахдар (Green Mountain) протяженностью 155,9 км оказался удачным для Скарони: он преодолел дистанцию за 3:23:19. Его одноклубник, испанец Кристиан Родригес Мартин, финишировал вторым, третье место занял австралиец Лукас Плапп из Team Jayco Alula.

Благодаря этому результату Скарони занял первое место в общем зачете гонки, а Кристиан Родригес Мартин стал вторым, обеспечив команде «Астана» двойное лидерство на итоговом подиуме.

Ранее гонщики XDS Astana Team Хенок Мулюбырхан и Кристиан Скарони занимали вторые места на втором и третьем этапах велогонки «Тур Омана».