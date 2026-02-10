Гонщик «Астаны» поднялся на второе место в общем зачете «Тура Омана»

Этап с финишем на подъеме Eastern Mountain завершился силовым спринтом из небольшой группы лидеров. Итальянский велогонщик из казахстанской команды сумел ответить на финальное ускорение чемпиона Швейцарии Мауро Шмида (Team Jayco AlUla), но опередить его на финише не смог, заняв второе место. Третьим финишировал норвежец Мартин Тьетта из Uno-X Mobility.

Еще два представителя XDS Astana Team, Кристиан Родригес и Диего Улисси, оказались на седьмом и десятом местах соответственно. Благодаря этому результату Скарони поднялся на вторую строчку общего зачета.

— Этап прошел достаточно спокойно, если не считать завала на круговой развязке незадолго до финиша. К счастью, мне и Диего Улисси удалось избежать падения, но догонять группу все же пришлось. Финишный подъем вполне подходил мне, и Диего вывез меня на очень хорошую позицию в финале. Шмид начал спринт издалека, мне удалось ответить на эту атаку, я думал, что в конце смогу выйти с колеса, но ему удалось сохранить темп до конца. Сегодня Мауро был сильнее. Тем не менее, общий баланс этапа хороший, сейчас я на втором месте в общем зачете, так что будем настраиваться на заключительный день в среду, — сказал Скарони пресс-службе велоклуба.

Накануне гонщик XDS Astana Team Хенок Мулюбырхан также финишировал вторым на втором этапе многодневной гонки «Тур Омана».