Хенок Мулюбырхан из «Астаны» стал вторым на этапе «Тура Омана»

Этап протяженностью 191,4 км стартовал у форта Аль-Рустак и финишировал в Йитти. Спортсмен стал сильнейшим в групповом спринте и финишировал вторым, уступив лишь победителю этапа — французу Батисту Вейстрофферу из команды Lotto Intermarché, который сумел удержаться в отрыве. Третье место занял француз Тибо Грюэль (Groupama–FDJ United). Еще один представитель «Астаны», итальянец Диего Улисси, завершил этап на пятой позиции.

После финиша Хенок Мулюбырхан отметил, что команда изначально нацеливалась на победу, а он был заявлен лидером на спринт. По его словам, Диего Улисси проделал отличную работу в концовке этапа, помогая догонять соперников, однако для победы немного не хватило.

— Конечно, второе место — это не тот результат, на который мы рассчитывали, но вся команда выложилась на максимум. Я очень доволен своей текущей формой и вижу прогресс по сравнению с прошлым годом. Чувствую, что расту как гонщик и продолжаю шаг за шагом прибавлять, поэтому уверен, что всё впереди. Будем настраиваться на следующие этапы и бороться в общем зачете, — сказал Мулюбырхан пресс-службе велокоманды.

Ранее гонщик команды XDS Astana Team Макс Кантер занял второе место на «Трофео Пальма».