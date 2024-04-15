Главы МИД стран ЕС обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел стран ЕС во вторник обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после удара Ирана по Израилю. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

— После иранских атак на Израиль я созвал чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС во вторник. Наша цель — способствовать деэскалации и безопасности в регионе, — написал Боррель на сайте X. — ЕС самым решительным образом осуждает иранские атаки на Израиль с использованием беспилотников и ракет. Это беспрецедентная эскалация и угроза региональной безопасности, — подчеркнул Боррель. — ЕС вновь заявляет о своей приверженности безопасности Израиля. В этой крайне напряженной региональной ситуации дальнейшая эскалация не может быть на руку никому. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.



Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 14, 2024

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

В воскресенье Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель от имени государств-членов Евросоюза осудил нападения Ирана на Израиль.