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    11:30, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Главы МИД стран ЕС обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке

    Евросоюз
    Фото: pixabay

    Министры иностранных дел стран ЕС во вторник обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после удара Ирана по Израилю. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Voice of America.

    — После иранских атак на Израиль я созвал чрезвычайную встречу министров иностранных дел ЕС во вторник. Наша цель — способствовать деэскалации и безопасности в регионе, — написал Боррель на сайте X.

    — ЕС самым решительным образом осуждает иранские атаки на Израиль с использованием беспилотников и ракет. Это беспрецедентная эскалация и угроза региональной безопасности, — подчеркнул Боррель. — ЕС вновь заявляет о своей приверженности безопасности Израиля. В этой крайне напряженной региональной ситуации дальнейшая эскалация не может быть на руку никому. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность.

    Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

    В воскресенье Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель от имени государств-членов Евросоюза осудил нападения Ирана на Израиль.

    Теги:
    Евросоюз Европа Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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