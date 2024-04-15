Верховный представитель ЕС провел телефонную беседу с главой МИД Ирана

В воскресенье Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель от имени государств-членов Евросоюза осудил нападения Ирана на Израиль, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Кроме того, глава европейской дипломатии призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность.

— Я только что разговаривал с министром иностранных дел Ирана Абдоллахианом, чтобы передать эти сообщения и призвать Иран не идти на дальнейшую эскалацию, — отметил Ж.Боррель.

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

Позже в Комитете гражданской авиации сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов с территории РК в связи с атакой Ирана по территории Израиля.