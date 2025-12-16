Глава ЮНЕСКО подтвердил готовность к продолжению сотрудничества с Казахстаном
На имя Главы государства поступило письмо Генерального директора ЮНЕСКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
На имя Президента Касым-Жомарта Токаева поступило письмо Генерального директора ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, в котором он выразил признательность за поздравление с избранием на этот высокий пост.
Халед аль-Анани отметил свою приверженность реализации ключевых приоритетов Организации в сферах образования, науки, культуры, коммуникации и информации.
В заключение Генеральный директор подтвердил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Казахстаном во имя продвижения общих ценностей.
Напомним, Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала Халеда аль-Анани новым генеральным директором организации в начале ноября. Халед аль-Анани стал первым генеральным директором из арабской страны и вторым представителем Африки, занимающим этот пост.