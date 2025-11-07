Новым гендиректором ЮНЕСКО назначен Халед аль-Анани

Об этом говорится на сайте ЮНЕСКО. Отмечается, что он получил 172 голоса из 179. Новый гендиректор вступит в должность 15 ноября, сменив Одрэ Азуле, которая занимала этот пост с 2017 года.



Халед Ахмед аль-Анани Али Эзз является египтологом и профессором египтологии в Хелуанском университете, где преподает уже более 30 лет. Он также имеет степень доктора философии в области египтологии, присвоенную ему в Университете Поля Валери в Монпелье (Франция), где неоднократно был приглашенным профессором. В 2014–2016 годах возглавлял Национальный музей египетской цивилизации, а в 2015–2016 годах — Египетский музей в Каире. С 2016 по 2022 год занимал пост министра по делам охраны памятников древности, а затем министра туризма и охраны памятников древности Арабской Республики Египет. Является членом ряда международных научных обществ. В ноябре прошлого года был назначен специальным послом Всемирной туристской организации по культурному туризму, а позднее стал попечителем Африканского фонда всемирного наследия. Удостоен ряда международных наград.



Халед аль-Анани стал первым генеральным директором из арабской страны и вторым представителем Африки, занимающим этот пост.

