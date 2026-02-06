Ержан Саденов раскритиковал полицию Шымкента и провел кадровую чистку

В частности, своих должностей лишились начальник управления по борьбе с организованной преступностью и руководитель одного из его отделов.

Одновременно министр МВД представил личному составу нового руководителя департамента полиции — генерал-майора Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего следственный департамент МВД. В ведомстве подчеркивают, что он прошел путь от рядового следователя до руководителя департамента центрального аппарата министерства и обладает значительным управленческим опытом.

Назначение произошло на фоне серьезных претензий к работе полиции Шымкента.

После резонансных событий в Шымкенте Президент поручил МВД дать правовую оценку деятельности местных правоохранительных органов.

По итогам служебной проверки от должностей были освобождены прежний начальник департамента полиции, его заместители, уволены ряд руководителей районных подразделений.

Фото: МВД РК

Ержан Саденов обозначил задачи, стоящие перед новым руководством, и выразил серьезную обеспокоенность криминогенной ситуацией в городе.

Главной темой стала служебная дисциплина. Министр заявил о системных провалах в работе полиции и предупредил руководство о персональной ответственности.

— Там, где нет дисциплины, нет результата, нет доверия, рушится авторитет. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех звеньев и тех, кто предал профессиональный долг, — подчеркнул Ержан Саденов.

Глава МВД подчеркнул, что министерство занимает принципиальную позицию по фактам укрывательства преступлений, затягивания расследований и коррупционных проявлений.

Дело Нурай — под личным контролем

Отдельный блок совещания посвятили расследованию резонансных преступлений. В центре внимания остается дело об убийстве студентки Нурай Серикбай, которое вызвало широкий общественный резонанс.

Глава МВД поручил следственно-оперативным подразделениям обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, подчеркнув, что все виновные должны понести заслуженное наказание.

Министр отдельно остановился на проблеме сталкинга — сравнительно новом составе уголовных правонарушений. Следственным подразделениям поручено выработать единый алгоритм реагирования и исключить формальный подход к заявлениям о преследовании.

По словам Ержана Саденова, любые сигналы о давлении, угрозах и преследовании должны получать правовую оценку своевременно, а не после трагических последствий.

Фото: МВД РК

УБОП лишился руководства

Жесткой критике подверглась работа подразделений по борьбе с организованной преступностью. Глава МВД указал на серьезные упущения в деятельности профильного подразделения, слабую организацию работы и отсутствие реальных результатов, подчеркнув необходимость выявления преступных групп и пресечения особо опасных преступлений.

По итогам проверки были приняты кадровые решения. От занимаемых должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из его отделов.

Профилактика и контроль на дорогах

Особый акцент министр сделал на профилактике правонарушений. Он потребовал активизировать превентивную работу, усилить контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах, и повысить персональную ответственность руководителей за криминогенную ситуацию.

Кроме того, полиции поручено принять дополнительные меры по снижению аварийности на дорогах, усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, повысить эффективность работы наружных служб и Центра оперативного управления, а также активнее внедрять цифровые технологии в обеспечение правопорядка.

Фото: МВД РК

Масштабная инспекция

По поручению министра в подразделениях полиции Шымкента началась масштабная инспекторская проверка. Комиссия центрального аппарата МВД должна детально изучить деятельность департамента и районных подразделений, выявить причины допущенных нарушений и предложить конкретные меры по их устранению.

В завершение рабочей поездки Ержан Саденов встретился с ветеранами органов внутренних дел и подчеркнул важность наставничества для подготовки молодых сотрудников и укрепления профессиональной ответственности.

Отметим, ранее в Шымкенте прошло внеочередное заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Правоохранительным органам и местным исполнительным органам поручено выстроить системную и скоординированную работу по предупреждению преступности.