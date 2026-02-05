Профилактика должна проводиться системно и на постоянной основе — аким Шымкента о правонарушениях

В совещании приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов, депутаты маслихата, члены Общественного совета и представители средств массовой информации.

В ходе заседания участники рассмотрели текущую криминогенную обстановку в городе, эффективность принимаемых профилактических мер, а также вопросы межведомственного взаимодействия в обеспечении общественной безопасности.

По вопросам повестки дня с докладами выступили исполняющий обязанности начальника департамента полиции города Шымкента Арман Бейсенбаев, руководитель городского департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Оркен Сеитов и заместитель прокурора города Рашид Амиров.

В ходе заседания аким города отметил, что профилактика правонарушений должна оставаться одним из ключевых приоритетов в деятельности государственных органов. Также в связи с вступлением в силу нового Закона «О профилактике правонарушений» он подчеркнул необходимость усиления превентивных мер на местном уровне, раннего выявления рисков и внедрения комплексного подхода.

— Основной акцент должен быть сделан на раннее выявление правонарушений. Профилактика — это задача не только правоохранительных органов, но и всего государственного аппарата. Эта работа должна вестись системно и на постоянной основе, — отметил Габит Сыздыкбеков.

Фото: управление внутренней политики города Шымкент

Глава мегаполиса также обратил особое внимание на необходимость усиления работы по предупреждению тяжких правонарушений, в том числе случаев суицида среди несовершеннолетних.

— К сожалению, такие трагические случаи имеют место, и этого нельзя отрицать. Их профилактика — задача не только правоохранительных органов, но и всего общества. Дома — родители, в школе — учителя, на улице — каждый гражданин несет ответственность. Поэтому необходимо проводить масштабную информационно-разъяснительную работу во всех сферах. Усиление профилактики имеет особую важность, — подчеркнул аким города.

Фото: управление внутренней политики города Шымкент

По итогам совещания, аким города дал ответственным лицам ряд конкретных поручений. Правоохранительным органам и акимам районов поручено выстроить системную, совместную и скоординированную работу.