    Профилактика должна проводиться системно и на постоянной основе — аким Шымкента о правонарушениях

    Под председательством акима города Шымкент Габита Сыздыкбекова состоялось внеочередное заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, передает Kazinform.

    Фото: управление внутренней политики города Шымкент

    В совещании приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов, депутаты маслихата, члены Общественного совета и представители средств массовой информации.

    В ходе заседания участники рассмотрели текущую криминогенную обстановку в городе, эффективность принимаемых профилактических мер, а также вопросы межведомственного взаимодействия в обеспечении общественной безопасности.

    По вопросам повестки дня с докладами выступили исполняющий обязанности начальника департамента полиции города Шымкента Арман Бейсенбаев, руководитель городского департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Оркен Сеитов и заместитель прокурора города Рашид Амиров.

    В ходе заседания аким города отметил, что профилактика правонарушений должна оставаться одним из ключевых приоритетов в деятельности государственных органов. Также в связи с вступлением в силу нового Закона «О профилактике правонарушений» он подчеркнул необходимость усиления превентивных мер на местном уровне, раннего выявления рисков и внедрения комплексного подхода.

    — Основной акцент должен быть сделан на раннее выявление правонарушений. Профилактика — это задача не только правоохранительных органов, но и всего государственного аппарата. Эта работа должна вестись системно и на постоянной основе, — отметил Габит Сыздыкбеков.

     

    Фото: управление внутренней политики города Шымкент

    Глава мегаполиса также обратил особое внимание на необходимость усиления работы по предупреждению тяжких правонарушений, в том числе случаев суицида среди несовершеннолетних.

    — К сожалению, такие трагические случаи имеют место, и этого нельзя отрицать. Их профилактика — задача не только правоохранительных органов, но и всего общества. Дома — родители, в школе — учителя, на улице — каждый гражданин несет ответственность. Поэтому необходимо проводить масштабную информационно-разъяснительную работу во всех сферах. Усиление профилактики имеет особую важность, — подчеркнул аким города.

    Фото: управление внутренней политики города Шымкент

    По итогам совещания, аким города дал ответственным лицам ряд конкретных поручений. Правоохранительным органам и акимам районов поручено выстроить системную, совместную и скоординированную работу.

