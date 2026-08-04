Глава Минфина США заявил о возможном открытии Ормузского пролива уже в ближайшие два дня

В Вашингтоне заявили о прогрессе в переговорах с Ираном по вопросу возобновления судоходства через Ормузский пролив, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут уже во вторник или среду достичь соглашения о возобновлении свободного судоходства через Ормузский пролив.

— Мы ведем переговоры с иранцами, и есть шанс, что сегодня или завтра сможем заключить соглашение об открытии пролива и приблизиться к более нормализованной ситуации в этом конфликте, — сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.

Bessent says there may be deal Tuesday or Wednesday to open Strait of Hormuz with 'freedom of movement' https://t.co/va7Za2N7fN — CNBC (@CNBC) August 4, 2026

По его словам, соглашение должно предусматривать свободу судоходства для коммерческих судов. Отвечая на вопрос о возможности взимания Ираном платы за проход через пролив, Бессент заявил, что речь идет именно о свободе навигации.

Позднее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что переговоры с Ираном и Оманом продвигаются, однако окончательная договоренность пока не достигнута.

— В этих переговорах есть прогресс, но окончательного результата пока нет. Мы надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время, — заявил Рубио журналистам.

В свою очередь официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что посреднические усилия продолжаются. По его словам, стороны сосредоточены на снижении напряженности, возобновлении судоходства через Ормузский пролив и возвращении к дипломатическому процессу.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном.

Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее отрицал проведение переговоров с Вашингтоном, заявив, что Тегеран ведет консультации только с Оманом по вопросу восстановления судоходства в Ормузском проливе.