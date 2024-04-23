Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Узбекистан

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Ташкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на UzA.

Прямо сейчас высокий гость МИД Узбекистана встречается с главой внешнеполитического ведомства страны Бахтиёром Саидовым.

На встрече обсуждаются вопросы региональной безопасности, образования, изменения климата, двусторонней торговли и развития деловых отношений.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон уже посетил Таджикистан, Кыргызстан, и планирует официальный визит в Туркменистан, Казахстан и Монголию, где проведет переговоры по вопросам торговли, безопасности и окружающей среды.

В Казахстан Кэмерон едет, чтобы заключить Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, тем самым открыв новую главу в отношениях двух стран. Подробнее о предстоящем визите в Казахстан и перспективах сотрудничества, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.