Зачем Дэвид Кэмерон едет в Казахстан?

Спустя 11 лет после первого визита британского политика Дэвида Кэмерона в Астану, он возвращается в Казахстан в качестве министра иностранных дел, чтобы заключить Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, тем самым открыв новую главу в отношениях двух стран. Подробнее о предстоящем визите и перспективах сотрудничества, читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.

Повестка дня визита

Ожидается, что в ходе двухдневного визита в казахстанскую столицу британский министр встретится с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, заместителем Премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу и министром науки и высшего образования Саясат Нурбеком.

Важным итогом встреч станет подписание Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, работа над заключением которого продолжалась порядка 6 лет. Этот документ нового поколения призван укрепить отношения в таких ключевых областях, как торговля и инвестиции, безопасность, защита интеллектуальной собственности, энергетика и добыча полезных ископаемых, транспорт, охрана окружающей среды и изменение климата, банковское дело и финансовые услуги, занятость и социальная политика, наука и образование.

Планируется также подписание ряда двусторонних документов в таких сферах, как образование, в числе прочего предусматривающих открытие филиала Университета Ковентри, здравоохранение, транспорт.

В каких направлениях планируют сотрудничать Астана и Лондон

Перспективным направлением партнерства может стать совместная добыча, переработка и создание инновационных производств из критически важных полезных ископаемых. К ним относятся металлы и редкие элементы, применяемые в современных технологиях и имеющие решающее значение для экономического процветания.

В настоящее время промышленность Великобритании испытывает потребность в этих минералах. В 2022-2023 годах британская сторона подписала ряд соответствующих соглашений и меморандумов с Австралией, Замбией, Канадой, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Африкой, Японией и Казахстаном.

Ведутся переговоры по заключению соответствующих документов с Индонезией и Соединенными Штатами. При этом только с нашей страной Соединенному Королевству удалось продвинуться дальше всего.

Через год после подписания Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области критических минералов в марте была одобрена Дорожная карта сотрудничества в этой сфере, которая состоит из трех направлений: общее сотрудничество в геологии, подготовка кадров и трансферт технологий.

Интересно, что минимальный уровень переработки сырья для инвесторов, который позволяет им экспортировать продукцию за пределы нашей страны, соответствует среднему переделу, то есть уровню продукции невысокой технологической сложности или полуготовых товаров.

Кто он - лорд Чиппинг-Нортона?

Дэвид Уильям Дональд Кэмерон родился в аристократической семье и является потомком британского короля Вильгельма IV. Он учился в Итонском колледже – престижной частной школе-интернате для мальчиков, которая дала среднее образование 20 премьер-министрам Великобритании.

Дэвид Кэмерон занимал должность премьера с 2010 по 2016 годы, возглавив первый коалиционный Кабинет министров Великобритании за почти 70 лет. На парламентских выборах 2015 года он сформировал первое консервативное правительство Соединенного Королевства за почти два десятилетия. С его приходом к власти в 2010 году вопрос о членстве Великобритании в Европейском союзе стал одним из наиболее обсуждаемых. Кэмерон выступал за сохранение места Соединенного Королевства в ЕС, однако был сторонником большей автономии Британии в составе блока.

Хотя Европейский союз согласился предоставить особый статус Великобритании, референдум о выходе страны из блока, который состоялся в 2016 году, привел к Brexit. В результате этого Дэвид Кэмерон ушел с постов главы правительства и лидера Консервативной партии.

Между тем, он стал первым британским премьер-министром, посетившим Казахстан с государственным визитом летом 2013 года. Тогда общая сумма контрактов, подписанных в ходе его поездки в нашу страну, составила более 700 млн фунтов стерлингов.

Фото: nu.edu.kz

После семилетнего перерыва, в ноябре прошлого года Дэвиду Кэмерону был пожалован титул лорда Чиппинг-Нортона, а вместе с ним место в верхней палате британского парламента, которое позволило ему занять кресло министра иностранных дел.

Отметим, что визит давнего знакомого Казахстана, коим является Дэвид Кэмерон, безусловно, придаст дополнительный импульс углубляющемуся многоплановому сотрудничеству Астаны и Лондона, а статус этого тяжеловеса британской политики будет содействовать совместным проектам как в регионе, так и в мире.