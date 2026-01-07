РУ
    Глава МИД Израиля прибыл в Сомалиленд с первым визитом после признания его независимости

    Визит главы израильской дипломатии стал продолжением резонансного решения Тель-Авива, вызвавшего международную реакцию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: facebook.com/GideonSaarIL

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Сомалиленд с официальным визитом, который стал первым со стороны израильского руководства после признания этой территории в качестве независимого государства. Об этом сообщили в министерстве информации Сомалиленда.

    По данным ведомства, Саар был встречен в аэропорту Харгейсы высокопоставленными представителями местных властей. В ходе визита он планирует провести переговоры с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи.

    МИД Израиля официально визит не комментировало.

    26 декабря 2025 года Израиль стал первым государством-членом ООН, признавшим Республику Сомалиленд в качестве независимого государства.
    Признание произошло спустя более 30 лет после ее одностороннего отделения от Сомали в 1991 году.

    Решение Израиля вызвало негативную реакцию со стороны Сомали, а также ряда государств Ближнего Востока и Африки. С критикой этого шага выступил и
    Европейский союз. Несмотря на отсутствие широкого международного признания, в Сомалиленде на протяжении последних лет действуют представительства ряда стран, включая Великобританию, Эфиопию, Турцию, ОАЭ, Данию, Кению и Тайвань.

    Сомалиленд
    Фото: yemenonline.info

    Сомалиленд расположен на Африканском Роге, у побережья Аденского залива, напротив Йемена, что придает региону стратегическое значение.

    Арсен Утешев
