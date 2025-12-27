Израиль первым признал Сомалиленд в качестве независимого государства

Израиль стал первой страной в мире, признавшей самопровозглашенную восточноафриканскую Республику Сомалиленд в качестве «независимого и суверенного» государства.

Как сообщила канцелярия главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел страны Гидеон Саар и президент Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали соответствующее заявление.

Как отмечается, признание новой страны происходит «в духе Авраамских соглашений» — сближения между Израилем и арабским миром, инициированных США во время первого президентского срока Дональда Трампа. Благодаря им, свои отношения с Израилем тогда нормализовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Марокко и Судан.

Канцелярия Нетаньяху также опубликовала видео, на котором израильский премьер-министр в ходе беседы с президентом Сомалиленда заявляет о своем намерении сообщить президенту США о «готовности и желании» республики присоединиться к Авраамским соглашениям. В свою очередь, Гидеон Саар заявил, что «оба государства договорились установить полные дипломатические отношения», а канцелярия премьер-министра сообщила, что Нетаньяху уже пригласил Абдуллахи в Израиль.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль с лета этого года ведет переговоры с рядом государств о возможном переселении туда палестинцев из сектора Газа. В связи с этой инициативой упоминался и Сомалиленд.

Издание также отмечает, что Турция, Египет, Сомали и Джибути осудили этот шаг.

Турция считает, что это Израиль вмешивается во внутренние дела другой страны. Эта инициатива соответствует «экспансионистской политике Израиля и его усилиям по предотвращению признания палестинского государства», а израильское правительство пытается «создать нестабильность в регионе и во всем мире», заявило турецкое министерство иностранных дел, передает AFP.

Правительства Египта, Сомали и Джибути также осудили эту инициативу Израиля. Министры иностранных дел этих стран провели телефонные переговоры после объявления о признании и подчеркнули «свое полное неприятие и осуждение» этой меры, а также «свою безоговорочную поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали», заявило министерство иностранных дел Египта.

В свою очередь, государства Африканского Союза после заявления Израиля отвергли «любое признание Сомалиленда».

Автономный регион Сомалиленд, входящий в состав Сомали, провозгласил свою независимость в 1991 году. До сих пор он не был признан ни международным сообществом, ни каким-либо государством. Самопровозглашенная республика при этом поддерживает неформальные отношения с рядом стран, включая Эфиопию. Сомалиленд площадью около 175 тысяч кв. км расположен на северо-западе Сомали — на Красном море, на противоположном берегу от Йемена, большую часть которого контролируют финансируемые Ираном повстанцы-хуситы.

DW пишет, что Сомалиленд имеет собственную валюту, армию и полицию.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по сектору Газа на фоне усилий посредников по прекращению огня.