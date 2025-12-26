Глава Кыргызстана предложил штрафовать и лишать права голоса за неучастие в выборах

Глава Кыргызстана прокомментировал низкую явку на недавних парламентских выборах, которая составила около 37% (на 200 тыс. человек больше в сравнении с прошлыми выборами), несмотря на внедрение дистанционного голосования, открытия избирательных участков на рынках, в торговых центрах и за рубежом.

— Я надеялся, что показатель достигнет 70%. Мы сами очень пассивные, но любим критиковать депутатов, называем их «чимкириками» и другими словами. На участки активно приходят в основном те, кто продает свои голоса, а не продающие голоса — пассивны, не участвуют в выборах, — заявил он.

Президент страны предложил депутатам Жогорку Кенеша разработать закон, обязывающий каждого гражданина голосовать. В качестве возможных мер ответственности за неявку рассмотреть штрафы или лишение права голоса на следующих выборах по примеру Сингапура.

Напомним, 25–26 декабря в Бишкеке проходил IV Народный курултай с участием главы государства, членов кабинета министров, депутатов парламента, представителей государственных органов и местного самоуправления, а также 690 делегатов со всех регионов страны.

На заседании президент затронул ключевые общественно значимые вопросы и приоритеты развития Кыргызстана. Основное внимание было уделено повышению престижа профессий учителя и врача, социальной защите граждан, росту заработных плат работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также вопросам искоренения насилия в отношении женщин и детей. Также обсуждались борьба с коррупцией и оргпреступностью, снижение уровня воды в озере Иссык-Куль.

Садыр Жапаров сообщил, когда государство планирует погасить внешний долг.