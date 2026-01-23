Глава государства провел ряд встреч в Давосе

— В Давосе Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино, — отмечается в сообщении.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа находится с рабочей поездкой в Давосе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.

