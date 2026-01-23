РУ
    22 Январь 2026

    Глава государства провел ряд встреч в Давосе

    В Давосе Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провёл краткие беседы с главами государств, руководителями правительств и представителями международных организаций. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — В Давосе Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино, — отмечается в сообщении.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа находится с рабочей поездкой в Давосе.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.

    О чем Касым-Жомарт Токаев говорил с Трампом на церемонии подписания Устава Совета мира - читайте здесь.

    Жанара Мухамедиярова
