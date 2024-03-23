Глава государства проведет совещание с членами Совета Безопасности из-за теракта в России

Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета Безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации, передает агентство Kazinform.

— Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета Безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации, — говорится в сообщении Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.

Напомним, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате теракта погибли свыше 60 человек. Позже Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Для граждан Казахстана открыта горячая линия по телефону: 8 (925) 897-71-14. Как сообщили в МИД РК, информация о казахстанцах среди погибших или пострадавших при теракте в России не поступала.