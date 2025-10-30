РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:18, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства посетил творческо-инновационную академию «Сыр жұлдыздары»

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новую творческо-инновационную академию «Сыр жұлдыздары» для детей и подростков, введенную в эксплуатацию в мае текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Президент
    Фото: Акорда

    Главе государства рассказали, что деятельность академии направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи региона.

    р
    Фото: Акорда

    В комплексе действуют бассейн, залы для занятий различными видами спорта, творческие студии и лаборатории.

    Президент
    Фото: Акорда

    По данным акимата, в рамках развития системы дополнительного образования в Кызылординской области с 2022 года построены дома школьников и школы искусств в Жанакорганском, Жалагашском и Шиелийском районах.

    Президент
    Фото: Акорда
    Президент
    Фото: Акорда

    В прошлом году в Кызылорде открыт современный Дворец школьников. Кроме того, в областном центре начато строительство Центра компетенций по профессиональному образованию и рабочим специальностям. В настоящее время в Президентском парке возводятся современный детский оздоровительный лагерь и зимний сад.

    Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде. Также стало известно, что в Кызылорде может открыться третья Президентская библиотека.

    Гульжан Тасмаганбетова
