Глава государства посетил творческо-инновационную академию «Сыр жұлдыздары»

Главе государства рассказали, что деятельность академии направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи региона.

Фото: Акорда

В комплексе действуют бассейн, залы для занятий различными видами спорта, творческие студии и лаборатории.

Фото: Акорда

По данным акимата, в рамках развития системы дополнительного образования в Кызылординской области с 2022 года построены дома школьников и школы искусств в Жанакорганском, Жалагашском и Шиелийском районах.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В прошлом году в Кызылорде открыт современный Дворец школьников. Кроме того, в областном центре начато строительство Центра компетенций по профессиональному образованию и рабочим специальностям. В настоящее время в Президентском парке возводятся современный детский оздоровительный лагерь и зимний сад.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде. Также стало известно, что в Кызылорде может открыться третья Президентская библиотека.