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Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 11:07
Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи Фото: t.me/aqorda_resmi

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Во время посещения Главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан».

Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.



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