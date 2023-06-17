Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Во время посещения Главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан».

Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.