Герой в белой футболке: что известно о мужчине, остановившем стрелка в Сиднее

43-летний Ахмед аль-Ахмед был изображен на видео в социальных сетях как случайный прохожий, который спрятался за припаркованными автомобилями, а затем бросился на стрелка сзади, выхватил у него оружие и повалил на землю.

Сейчас он остается в больнице, где ему сделали операцию. У него пулевые ранения плеча и кисти руки.

— Он герой, он стопроцентный герой. Он все еще в больнице, и мы точно не знаем, что с ним, но мы надеемся, что с ним все будет в порядке. Я видел его вчера вечером. С ним все было хорошо, но мы ждем, что [скажет] врач, сказал брат аль-Ахмеда.

Видеозапись вмешательства аль-Ахмеда широко распространилась в интернете. На ней видно, как один из стреляющих стоит за пальмой возле небольшого пешеходного моста, целится и стреляет в цель, находящуюся вне поля зрения. Аль-Ахмед, прятавшийся за припаркованным автомобилем, бросился на нападающего, обхватив его руками и заставив уронить оружие.

После этого аль-Ахмед поднял оружие и направил на нападающего, и тот медленно начал отступать к мосту. Затем владелец фруктового магазина опустил ружье и поднял одну руку в воздух, демонстрируя полиции, что он не был одним из стрелков.

Слова благодарности поступают как от лидеров как за рубежом, так и внутри страны. Президент США Дональд Трамп назвал аль-Ахмеда «очень, очень храбрым человеком», спасшим множество жизней.

Крис Миннс, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, назвал его «настоящим героем» и сказал, что видео с ним — «самая невероятная сцена», которую он когда-либо видел.

— Сегодня мы видели, как австралийцы бросались навстречу опасности, чтобы помочь другим. Эти австралийцы — герои, и их храбрость спасла жизни, — заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Создана кампания GoFundMe, в рамках которой за несколько часов было собрано чуть более 200 тысяч австралийских долларов (почти 133 тысячи долларов США), чтобы помочь аль-Ахмеду. Крупнейшим донором стал миллиардер Билл Экман, он внес 99 999 австралийских долларов и поделился информацией о сборе средств в своем аккаунте в соцсети X.

Напомним, 14 декабря произошла стрельба на пляже в Сиднее во время празднования еврейского праздника Ханука.

Полиция назвала нападение террористическим актом, направленным против еврейской общины.

В понедельник полиция сообщила, что нападение на участников празднования совершили 50-летний мужчина и его 24-летний сын. Старший из нападавших был убит на месте, а его сын в критическом состоянии был доставлен в больницу.

Это стало самым массовым убийством в стране за почти 30 лет. По последним данным, жертвами атаки стали 16 человек.