Генсек ООН призвал снять все санкции с Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал снять все санкции с Сирии. Заявление прозвучало по завершении второго дня визита главы организации в эту страну, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

За время своего пребывания в Дамаске Гутерриш встретился с представителями высшего сирийского руководства, в том числе с президентом Ахмедом аль-Шараа, министром иностранных дел Асадом аш-Шайбани и спикером нового парламента переходного периода, который провёл свою первую сессию в этом месяце.

Кроме того, глава ООН встретился с военнослужащими миротворческих сил организации, развёрнутых на Голанских высотах, а также с представителями сирийского гражданского общества, различных общин, женщин и молодёжи.

— Я приветствую шаги по смягчению санкций и открытию новых возможностей для экономического восстановления. Но все эти санкции должны быть немедленно отменены, — заявил Гутерриш на пресс‑конференции в Дамаске, подводя итоги, как он сказал, «чрезвычайно значимого и результативного визита».

Фото: x.com/antonioguterres

— Организация Объединённых Наций находится на стороне народа Сирии в этот переломный момент. Я приехал сюда с настоятельным обращением к международному сообществу: призывом не жалеть усилий по поддержке сирийского народа и сирийского правительства, — сказал Гутерриш.

Гутерриш впервые посетил Сирию в качестве главы ООН. До него в страну приезжал Пан Ги Мун в 2009-м — за два года до начала войны, унёсшей жизни более полумиллиона человек.

В мае прошлого года Европейский союз согласился снять экономические санкции с Сирии.

В ноябре прошлого года Совбез ООН снял санкции с президента Сирии.

А в этом году президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении своей администрации исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма.