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    Генсек ООН призвал снять все санкции с Сирии

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал снять все санкции с Сирии. Заявление прозвучало по завершении второго дня визита главы организации в эту страну, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Генсек ООН призвал снять все санкции с Сирии
    Фото: x.com/antonioguterres

    За время своего пребывания в Дамаске Гутерриш встретился с представителями высшего сирийского руководства, в том числе с президентом Ахмедом аль-Шараа, министром иностранных дел Асадом аш-Шайбани и спикером нового парламента переходного периода, который провёл свою первую сессию в этом месяце.

    Кроме того, глава ООН встретился с военнослужащими миротворческих сил организации, развёрнутых на Голанских высотах, а также с представителями сирийского гражданского общества, различных общин, женщин и молодёжи.

    — Я приветствую шаги по смягчению санкций и открытию новых возможностей для экономического восстановления. Но все эти санкции должны быть немедленно отменены, — заявил Гутерриш на пресс‑конференции в Дамаске, подводя итоги, как он сказал, «чрезвычайно значимого и результативного визита».

    Генсек ООН призвал снять все санкции с Сирии
    Фото: x.com/antonioguterres

    — Организация Объединённых Наций находится на стороне народа Сирии в этот переломный момент. Я приехал сюда с настоятельным обращением к международному сообществу: призывом не жалеть усилий по поддержке сирийского народа и сирийского правительства, — сказал Гутерриш.

    Гутерриш впервые посетил Сирию в качестве главы ООН. До него в страну приезжал Пан Ги Мун в 2009-м — за два года до начала войны, унёсшей жизни более полумиллиона человек.

    В мае прошлого года Европейский союз согласился снять экономические санкции с Сирии.

    В ноябре прошлого года Совбез ООН снял санкции с президента Сирии.

    А в этом году президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении своей администрации исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма.

    ООН Санкции Ближний Восток Сирия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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