Совбез ООН снял санкции с президента Сирии

Согласно данным ООН, 14 из 15-ти членов Совбеза проголосовали «за». Китай воздержался от голосования.

В тексте резолюции подтверждается «приверженность полному уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Сирийской Арабской Республики».

Члены Совбеза также заявили «о своем намерении содействовать долгосрочному восстановлению, стабильности и экономическому развитию Сирийской Арабской Республики». При этом такие усилия, согласно документу, не должны сказываться на целостности и эффективности режима санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (запрещенные организации на территории РК — прим.ред.).

Резолюция вновь напоминает о важности борьбы с терроризмом, защиты прав человека, обеспечения гуманитарного доступа и продвижения политического процесса, возглавляемого самими сирийцами.

Напомним, в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад был свергнут и покинул Дамаск.

А в конце января 2025 года Ахмед аш-Шараа официально был объявлен президентом Сирии на переходный период.

