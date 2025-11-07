РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:06, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Совбез ООН снял санкции с президента Сирии

    Совет Безопасности ООН в четверг принял резолюцию, согласно которой из санкционного перечня в отношении ИГИЛ (Даиш) и «Аль-Каиды» (запрещенные организации на территории РК — прим.ред.) исключаются нынешний президент Сирии Ахмад аш-Шараа и министр внутренних дел Анас Хаттаб, передает агентство Kazinform. 

    Совбез ООН снял санкции с президента Сирии
    Фото: Anadolu Ajansi

    Согласно данным ООН, 14 из 15-ти членов Совбеза проголосовали «за». Китай воздержался от голосования. 

    В тексте резолюции подтверждается «приверженность полному уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального единства Сирийской Арабской Республики».

    Члены Совбеза также заявили «о своем намерении содействовать долгосрочному восстановлению, стабильности и экономическому развитию Сирийской Арабской Республики». При этом такие усилия, согласно документу, не должны сказываться на целостности и эффективности режима санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» (запрещенные организации на территории РК — прим.ред.).

    Резолюция вновь напоминает о важности борьбы с терроризмом, защиты прав человека, обеспечения гуманитарного доступа и продвижения политического процесса, возглавляемого самими сирийцами.

    Напомним, в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад был свергнут и покинул Дамаск

    А в конце января 2025 года Ахмед аш-Шараа официально был объявлен президентом Сирии на переходный период. 

    Ранее мы писали, что президент Сирии впервые с 1967 года принял участие в Генассамблее ООН

    Теги:
    ООН Санкции Сирия Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
