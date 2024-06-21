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    15:34, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Генсек ОДКБ высказался о выходе Армении из организации

    Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения еще не приняла официальное решение о своем членстве в организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В кулуарах заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности в Алматы журналисты поинтересовались у Генсека о перспективах армянского членства в ОДКБ.

    - Этот вопрос прежде всего к армянской стороне, но я могу сказать одно, что Армения была и есть наш союзник в Организации договора коллективной безопасности, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. Вопрос членства в организации - это суверенное право и решение страны, непосредственно, - сказал он.

    По его словам, Армения официально еще не озвучила свою позицию. Кроме того, Имангали Тасмаганбетов просил адресовать вопрос об участии Армении в финансировании ОДКБ непосредственно представителям этой страны.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армения также заявила, что воздержится от финансирования деятельности ОДКБ в 2024 году. 

    Теги:
    ОДКБ Международная деятельность РК Армения Имангали Тасмагамбетов Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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