Генсек ОДКБ высказался о выходе Армении из организации

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения еще не приняла официальное решение о своем членстве в организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности в Алматы журналисты поинтересовались у Генсека о перспективах армянского членства в ОДКБ.

- Этот вопрос прежде всего к армянской стороне, но я могу сказать одно, что Армения была и есть наш союзник в Организации договора коллективной безопасности, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. Вопрос членства в организации - это суверенное право и решение страны, непосредственно, - сказал он.

По его словам, Армения официально еще не озвучила свою позицию. Кроме того, Имангали Тасмаганбетов просил адресовать вопрос об участии Армении в финансировании ОДКБ непосредственно представителям этой страны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армения также заявила, что воздержится от финансирования деятельности ОДКБ в 2024 году.