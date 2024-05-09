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    22:30, 08 Май 2024 | GMT +6

    Армения заявила, что воздержится от финансирования деятельности ОДКБ в 2024 году

    Никол Пашинян прокомментировал «заморозку» участия Армении в ОДКБ
    Фото: кадр трансляции пресс-службы Правительства РА

    Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году. При этом Ереван не будет возражать против принятия решения по бюджету ОДКБ на 2024 год в ограниченном формате. Об этом армянским СМИ заявила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, тем самым, от участия в финансировании деятельности Организации, предусмотренном данным решением. В то же время Ереван не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате, — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД РА Ани Бадалян.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ. 

    Теги:
    ОДКБ Армения Финансы Финансы и бюджет
    Азамат Альмаганбетов
    Автор
    Азамат Альмаганбетов
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