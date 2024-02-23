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    09:38, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Армения приостановила участие в ОДКБ

    Армения мен Әзербайжан
    Фото: trend.az

    Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    - Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше, - сказал Пашинян.

    Ранее Никол Пашинян говорил, что у страны должна быть конституция, которая сделает ее конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.

    Теги:
    ОДКБ Армения СНГ Мировые новости
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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