Армения приостановила участие в ОДКБ

Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше, - сказал Пашинян.

Ранее Никол Пашинян говорил, что у страны должна быть конституция, которая сделает ее конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.