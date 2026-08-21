Генпрокуратура напомнила о штрафах за агитацию в день выборов в Курултай

Генеральная прокуратура Казахстана предупредила участников выборов о запрете агитации 22 и 23 августа, а также напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, передает агентство Kazinform.

В рамках конституционных полномочий органы прокуратуры продолжают осуществлять высший надзор за соблюдением законности выборов депутатов в Курултай на всех ее этапах. В целом, электоральный цикл проходит в правовом поле.

Какие нарушения выявили на сегодня?

На сегодня органами прокуратуры установлено 8 нарушений выборного законодательства, из них 3 факта — незаконные опросы общественного мнения, связанного с выборами, и 5 фактов — связаны с агитацией в период ее запрещения.

К административной ответственности прокурорами в сокращенном порядке привлечены семь физических лиц и одно юридическое лицо. Все они признали свою вину, раскаялись и удалили свои незаконные публикации из онлайн-платформ.

Что запрещено в дни выборов

Отмечается, что в силу пункта 2 статьи 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» проведение предвыборной агитации заканчивается в 00:00 часов 22 августа 2026 года.

Согласно пункту 1 статьи 32 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» любая предвыборная агитация запрещена в предшествующий день и в день проведения выборов, то есть 22 и 23 августа 2026 года.

В этой связи, обращаем внимание, что печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Аналогично, агитационные материалы, ранее размещенные в сети Интернет, могут сохраняться на прежних местах.

Вместе с тем, не допускается выведение ранее размещенных агитационных материалов на главные страницы интернет-ресурсов (ст.32 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»).

Запрещается также осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

Ответственность за нарушения

При несоблюдении данных правовых ограничений наступает административная ответственность за проведение агитации в период ее запрещения по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (влечет штраф на физических лиц в размере 15, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства — в размере 25, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 35 месячных расчетных показателей).

Дополнительно напоминаем, что в соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в средствах массовой информации, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

Запрещается также проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования.

Нарушение приведенных правовых требований влечет административную ответственность по части 2 статьи 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (влечёт штраф на физических лиц в размере 10, на юридических лиц — в размере 25 месячных расчетных показателей).

Наряду с этим, следует строго соблюдать положения Закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», согласно которым для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок, а для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок.

За организацию и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушение вышеуказанного установленного порядка, предусмотрена ответственность по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с мерой наказания вплоть до существенного срока ареста.

Если же эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то будет наступать уголовная ответственность (статья 400 УК).

Особое внимание обращаем на распространение в масс-медиа недостоверных сведений и противоправного контента, за что в зависимости от степени опасности и причинения вреда предусмотрена как уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса, так и административное наказание по статье 456-2 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

На основании изложенного, Генеральная прокуратура Республики Казахстан в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает всех участников избирательного процесса соблюдать вышеуказанные законодательные требования и не допускать противоправных действий.

Напомним, выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа 2026 года. В списки избирателей включены 12 млн 605 тысяч 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Ранее лидеры семи партий встретились на главных теледебатах. Главными темами последнего крупного телеэфира перед голосованием стали экономика, доходы населения, сельское хозяйство, социальная политика и вопросы экологии.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.

Также на выборах в Курултай запустят онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан.

Кроме того, казахстанцы смогут оформить прописку на один день для участия в выборах.