Где в Казахстане живет больше всего молодежи

Индекс Биллетера отражает соотношение численности детей (0-14 лет) и населения старше 50 лет к численности граждан репродуктивного возраста (15-49 лет). Положительные значения означают преобладание детей над старшим поколением, отрицательные — обратную ситуацию.

Согласно статистике, по стране наблюдается последовательное снижение показателя: с 13,4 в 2022 году до 8,5 в 2026 году. Это говорит о постепенном сокращении демографического «запаса молодости» и усилении влияния старших возрастных групп.

Региональная картина остается крайне неоднородной. Наиболее высокие значения индекса сохраняются в южных и западных регионах, где традиционно выше доля молодого населения. Лидером остается Туркестанская область, где показатель снижается с 44,0 до 36,5 за рассматриваемый период. Высокие значения также фиксируются в Мангистауской области (с 43,8 до 38,4) и городе Шымкент (с 40,1 до 36,6).

К регионам с относительно молодым населением также относятся Кызылординская, Атырауская и Жамбылская области. Однако и там индекс постепенно снижается, что указывает на общий демографический тренд.

В центральных и северных регионах ситуация иная. Здесь индекс уже находится на низких уровнях или уходит в отрицательную зону, что свидетельствует о преобладании населения старше 50 лет. В Северо-Казахстанской области показатель опустился с -29,7 в 2022 году до -37,5 в 2026 году. Аналогичная динамика наблюдается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Отрицательные значения также зафиксированы в области Абай, где индекс остается стабильным на уровне около -9. Западно-Казахстанская область перешла в отрицательную зону с 2024 года, достигнув -3,7 к 2026 году.

При этом даже в регионах с положительными значениями наблюдается постепенное снижение индекса, включая Астану, Алматы и Алматинскую область.

Напомним, что 21 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Туркестанскую область отметил ключевую роль молодежи в развитии Казахстана, подчеркнув, что будущее страны зависит от ответственного, трудолюбивого и патриотичного поколения, для которого важны реальные дела, а не слова.

Кроме того, по словам Президента, Новая Конституция ориентирована на молодежь.