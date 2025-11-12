Где тепло, а где нет: почему часть домов до сих пор мерзнет в Шымкенте

В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры сообщили, что в ходе подготовки к отопительному сезону было выявлено 98 дефектов в тепловых сетях, все они устранены. При подаче воды и запуске систем возникли новые неисправности, однако большинство из них также оперативно исправлены.

— С 7–8 ноября город обеспечен теплом на 100%. В «Куатжылуорталыгы» работает круглосуточная диспетчерская служба. Контакты опубликованы на официальных страницах предприятия в социальных сетях. Также можно обратиться в контакт-центр iKomek по номеру 109, — сообщили в городском управлении энергетики и развития инфраструктуры.

По словам специалистов, большая часть поступающих жалоб связана не с подачей тепла, а с внутридомовыми проблемами — неправильно установленными радиаторами, нерабочими стояками и неисправными теплообменниками.

— Ответственность за подачу тепла до ввода в дом несет «Куатжылуорталык». Дальше — это зона ответственности собственников жилья. Для обслуживания систем жителям необходимо создать объединение собственников имущества. К сожалению, не во всех домах они функционируют, из-за чего жильцы не всегда понимают, кто за что отвечает. Тем не менее, специалисты управления помогают жителям даже в тех случаях, когда это выходит за рамки их прямых обязанностей, чтобы никто не остался без тепла, — отметил заместитель акима Сарсен Куранбек.

При нормальной подаче воды температура на входе в систему должна быть около 70 градусов, а если на выходе фиксируется лишь 35, значит, где-то имеется утечка, засор или воздушная пробка.

— Нередко возникают и бытовые ситуации, когда жители сами нарушают работу систем, выбрасывая мусор в стояки или канализацию. Например, при засоре канализации жильцы жалуются, что «куда смотрит акимат», а при проверке выясняется, что причиной стал выброшенный с верхних этажей мусор — памперсы или другие предметы. Поэтому, прежде чем обращаться с жалобой, надо внимательно относиться к состоянию своих домов и своевременно сообщать о неполадках диспетчерам, — подчеркнул заместитель акима.

Ранее жители Уральска и Караганды жаловались, что мерзнут в квартирах.

