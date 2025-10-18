Жители Уральска мерзнут в своих домах

В социальных сетях жители дома № 67 по улице А. Скоробогатова сообщили, что отопление подали не полностью.

— В первые дни тепло было только в двух комнатах, потом всё остыло. Когда звоним в АО «Жайықжылуқуат», нас отправляют в КСК. В КСК же, кроме криков, ничего не добьёшься. Начальства не бывает на месте. За отопление мы будем платить с 7 октября, хотя всё это время мёрзнем. Но, похоже, это никого не волнует, — рассказали жильцы.

На запрос корреспондента агентства Kazinform ответил исполняющий обязанности генерального директора АО «Жайықжылуқуат» Бекболат Камешов.

По его словам, за обслуживание данного дома отвечает КСК «Центр».

— КСК «Центр» не провёл испытания системы отопления, поэтому не получил акт готовности. Со своей стороны мы подали тепло. За подключение внутренней системы отвечает КСК. К теплотрассе, проходящей вдоль дома № 67 по улице Скоробогатова, подключены ещё два дома (Скоробогатова, 67/2 и Мухита, 124). В этих домах проблем нет, — пояснил Б. Камешов.

Согласно сообщениям в соцсетях, жители домов по адресам: проспект Абылхаир хана, 2/2, улица Кокшетау, 90 и другим также жалуются на отсутствие отопления.

В акимате города сообщили, что только два дома — по адресам Х. Чурина, 119 и Жангир хана, 15 ещё не подключены к теплу. Причина в том, что у них отсутствует форма управления. В настоящее время в подвалах этих домов ведётся замена труб.