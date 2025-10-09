Тепло на бумаге, холод в квартирах: карагандинцы ждут горячих батарей

Прошла уже неделя с момента запуска отопительного сезона, однако не во всех домах Караганды чувствуется тепло. Одни дома греются едва-едва, в других батареи остаются ледяными. Поводы разные: где-то — аварии на теплотрассах, где-то — несвоевременные действия коммунальщиков, а порой — элементарная халатность тех, кто управляет домами.

Один из серьезных инцидентов произошел на улице Алиханова, где на подающем трубопроводе диаметром 426 миллиметров образовалась течь. Без полноценного отопления остались десять многоэтажек, которые временно перевели на пониженный режим подачи тепла. Аварийные бригады устранили дефект лишь к позднему вечеру, но ночью столбик термометра опустился до минус семи — и жалобы посыпались с новой силой.

Похожие ситуации наблюдаются в разных частях города. Пользователи соцсетей сообщают о холодных батареях в домах по проспекту Бухар-жырау, улицам Гоголя, Ермекова, Абдирова, Пичугина, Ерубаева, Алиханова, а также в микрорайонах «Гульдер-1», «Голубые пруды», «Восток-1» и № 13–17.

Особенно напряженная ситуация сложилась во дворе по улице Ермекова, 21/1. Здесь коммунальщики временно проложили трубу прямо поверх детской площадки, чтобы не затягивать запуск отопления. Но спустя несколько дней работы приостановили, и 8 октября жильцы вновь не увидели ни одного слесаря.

По словам заместителя акима района Казыбек би Даулета Маханова, воздушная прокладка теплотрассы — вынужденное временное решение.

— Чтобы не задерживать подачу тепла, дома подключили по временной схеме. Весной участок заменят капитально, а площадку установят в другой части двора, где нет инженерных коммуникаций, — пояснил он.

Тем временем в ТОО «Теплотранзит Караганда» заявляют, что тепло подано во все жилые здания и социальные объекты.

— Компания доводит тепло до наружных стен домов. Дальнейшая работа внутридомовой системы — ответственность органов управления и самих жильцов, — подчеркнули в пресс-службе.

На ТЭЦ-3, по данным «Караганда Энергоцентра», сейчас задействованы пять котлов и шесть турбин, еще два котлоагрегата находятся в резерве, а один проходит испытания после капитального ремонта. Температура на подаче — 75 °C. На ТЭЦ-1 работают три паровых котла и три турбины, при подаче около 65 °C.

Энергетики уверяют, что запасов топлива достаточно: на складах ТЭЦ-3 — более 500 тысяч тонн угля, на ТЭЦ-1 — свыше 90 тысяч. Этого, по расчетам специалистов, хватит на несколько десятков суток стабильной работы.

Пока погода позволяет, коммунальным службам советуют не откладывать устранение всех дефектов. Ведь именно сейчас можно успеть довести отопление до каждого дома, чтобы с наступлением морозов социальные сети не превратились в ленту жалоб.

Жильцам же напоминают: при отсутствии тепла необходимо обращаться не только в КСК или ОСИ, но и напрямую в районные акиматы — Казыбек би и Әлихана Бөкейхана, а также в городской акимат.

Ранее акимат города Караганды объяснял ситуацию с отсутствием тепла в некоторых многоэтажных домах.