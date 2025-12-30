Где смотреть прямую трансляцию последнего матча «Барыса» в 2025 году

Матч «Авангард» — «Барыс» пройдет в Омске и начнется в 18:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

После 38 сыгранных матчей в этом сезоне КХЛ «Авангард» имеет 55 очков. Что касается «Барыса», то астанинская команда за 41 игру набрала 34 очка. В последнем матче «регулярки» «Авангард» дома выиграл у тольяттинской «Лады» (4:3 по буллитам), а «Барыс» на своем льду уступил хабаровскому «Амуру» (1:4).

Стоит отметить, что в последней домашней серии «Барыс» проиграл все четыре матча — также команда Михаила Кравца уступила «Сочи» (1:5), челябинскому «Трактору» (0:2) и екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4).