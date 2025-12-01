«Барыс» проиграл «Сочи» в домашнем матче КХЛ
Астанинский «Барыс» сыграл с «Сочи» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место Восточной конференции, а российский последнее во всем чемпионате.
Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Логвин-Томпсон-Симонов; Бекетаев-Бреус, Савицкий-Омирбеков-Кайыржан; Мухаметов, Асетов-Шайхмедденов-Панюков.
Первый период остался за гостями, на шайбу Семена Симонова они ответили тремя, после чего Андрея Шутова сменил Никита Бояркин. Во втором сочинцы увеличили разрыв. Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы — 5:1.
23 декабря «Барыс» дома примет челябинский «Трактор».
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сочи» (Сочи, Россия) 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 03:16 Венгрыжановский (Хёфенмайер, Попов). В равенстве
0:2 — 04:51 Сероух (Хёфенмайер, Николаев). В равенстве
1:2 — 05:16 Симонов (Логвин, Уолш). В равенстве
1:3 — 10:24 Волков (Эллис, Кагарлицкий). В равенстве
1:4 — 34:06 Ли (Гуськов, Эллис). В равенстве
1:5 — 58:41 Венгрыжановский (Ли, Попов). В равенстве
Вратари: Шутов 00:00-10:24 (Бояркин 10:24-60:00) — Хомченко
Штраф: 4:12 (2:4, 2:4, 0:4).
Ранее сообщалось, что названы представители «Барыса» в матче всех звезд КХЛ в 2026 году.