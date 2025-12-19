РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:32, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Названы представители «Барыса» в матче всех звезд КХЛ в 2026 году

    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила состав команд и имена тренеров на матч всех звезд, который пройдет с 6 по 8 февраля 2026 года в российском Екатеринбурге, передает Kazinform.

    «Барыс» сотворил сенсацию в КХЛ
    Фото: Sports.kz

    Матч звезд пройдет в формате мини-турнира между четырьмя командами: матчи по 20 минут, команды в составе 3 на 3 полевых игрока. По истечении 10 минут каждого матча команды меняются воротами. При ничейном счете после 20 минут победитель определится в серии буллитов без овертайма.

    Хоккеистов на Матч всех звезд отбирали на основании голосования как болельщиков, так и аккредитованных журналистов. Оставшиеся квоты выдавала Лига.

    Из игроков «Барыса» в список участников попал американец вратарь Адам Шил, он будет играть за команду «Мировые звезды». А тренером этой команды назначен наставник «Барыса» российский специалист Михаил Кравец, помогать которому будет Жерар Галлан, в обычное время возглавляющий клуб «Шанхайские драконы».

    Михаил Кравец в бытность хоккеистом становился бронзовым призером чемпионата СССР, играл в НХЛ. Как тренер до Астаны работал в клубах России и Китая. На посту наставника «Барыса» проводит первый сезон, команда под его руководством идет на 9-м месте в Восточной Конференции КХЛ. Адам Шил — также новичо команды, его взрослая профессиональная карьера американского вратаря началась в системе «Далласа».

    Напомним, что 16 декабря «Барыс» сотворил сенсацию в КХЛ. 

