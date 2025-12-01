«Барыс» сотворил сенсацию в КХЛ

Перед стартом поединка казахстанцы занимали девятое место Восточной конференции, а российский был на четвертой.

Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Маккошен-Уолш, Уиллман — Морелли — Веккьоне; Масси — Данияр, Логвин — Томпсон — Симонов; Бекетаев — Бреус, Кайыржан — Омирбеков — Савицкий; Асетов, Панюков — Шайхмедденов — Галимов.

Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором Семен Симонов и Майкл Веккьоне вывели гостей вперед. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам забрать победу 4:1, дубль оформил Симонов, последним отличился Макс Уиллман.

18 декабря «Барыс» в гостях встретится с московским «Динамо».

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайбы:

0:1 — 25:58 Симонов (Данияр). В равенстве

0:2 — 37:26 Веккьоне (Морелли, Панюков). В равенстве

1:2 — 50:21 Осипов (Буше, Каштанов). В большинстве

1:3 — 51:31 Симонов (Данияр, Томпсон). В равенстве

1:4 — 57:45 Уиллман (Морелли). В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Галкин — Шутов

Штраф: 4:8 (2:2, 0:2, 2:4).

Ранее сообщалось, что состав «Барыса» пополнился хоккеистом из НХЛ.