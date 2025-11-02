РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Еще один легионер подписал контракт с «Барысом»

    «Барыс» заключил односторонний контракт с Максвеллом (Максом) Уиллманом, соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года, переает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Еще один легионер подписал контракт с «Барысом»
    Фото: Sports.kz

    Всю свою профессиональную карьеру форвард провел в Северной Америке. В его статистике числятся 68 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Филадельфию» и «Нью Джерси».

    Последней командой Уиллмана до переезда в Казахстан была «Ютика».

    В минувшем сезоне в составе «комет» Макс набрал 30 (10+20) очков в 69 встречах регулярного чемпионата АХЛ.

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают