19:23, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5
Еще один легионер подписал контракт с «Барысом»
«Барыс» заключил односторонний контракт с Максвеллом (Максом) Уиллманом, соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года, переает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Всю свою профессиональную карьеру форвард провел в Северной Америке. В его статистике числятся 68 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Филадельфию» и «Нью Джерси».
Последней командой Уиллмана до переезда в Казахстан была «Ютика».
В минувшем сезоне в составе «комет» Макс набрал 30 (10+20) очков в 69 встречах регулярного чемпионата АХЛ.