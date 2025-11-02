Еще один легионер подписал контракт с «Барысом»

Всю свою профессиональную карьеру форвард провел в Северной Америке. В его статистике числятся 68 матчей в Национальной хоккейной лиге, где он играл за «Филадельфию» и «Нью Джерси».

Последней командой Уиллмана до переезда в Казахстан была «Ютика».

В минувшем сезоне в составе «комет» Макс набрал 30 (10+20) очков в 69 встречах регулярного чемпионата АХЛ.