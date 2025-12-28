«Барыс» потерпел четвертое поражение подряд

В заключительном домашнем матче 2025 года «Барыс» встречался с «Амуром». По медицинским причинам игру пропускал Семён Симонов. В заявку добавился Бейбарыс Оразов. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов.

Счёт в начале десятой минуты открыли гости — Артём Шварёв отличился после отличной передачи из-за ворот Кирилла Слепца. Александр Филатьев и Кирилл Ураков ещё по разу огорчили астанчан к середине игре и позволили «Амуру» завладеть серьёзным преимуществом. «Барыс» вернул в игру Кирилл Панюков, который поразил цель за 21 секунду до второго перерыва. Заключительный отрезок прошёл при колоссальном игровом преимуществе хозяев, которые в пять раз перебросали соперников (16-3). Но шайба в ворота Максима Дорожко откровенно не шла. А за 64 секунды до финальной сирены итоговый счёт установил Артур Гиздатуллин, поразивший пустые ворота соперников.

30 декабря казахстанский коллектив закроет программу домашних игр 2025 года выездной встречей с «Авангардом».

«Барыс» — «Амур» 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 — 09:05 — Шварёв (Слепец)

0:2 — 25:11 — Филатьев (Балдаев, Свечников)

0:3 — 28:56 — Ураков (Рыков, Петьков)

1:3 — 39:39 — Панюков (Асетов)

1:4 — 58:56 — Гиздатуллин (Рыков) ПВ

Вратари: Шутов — Дорожко.

Ранее «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Тогда казахстанский клуб проиграл третий подряд домашний матч КХЛ.