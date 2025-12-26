«Барыс» проиграл третий подряд домашний матч КХЛ

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место Восточной конференции, а российский был на четвертой.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Михаил Кравец выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Логвин-Томпсон-Симонов; Бекетаев-Бреус, Кайыржан-Омирбеков-Савицкий; Асетов, Панюков-Шайхмедденов-Галимов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Джейк Масси открыл счет, но еще до завершения первого периода в воротах Никиты Бояркина побывали две шайбы. Во второй части игры Мэйсон Морелли не сумел реализовать буллит, а соперник разрыв увеличил.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы — 4:1.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

27 декабря «Барыс» дома примет хабаровский «Амур».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Напомним, что 16 декабря «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, где сотворил сенсацию.