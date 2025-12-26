РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:15, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» проиграл третий подряд домашний матч КХЛ

    Астанинский «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.  

    «Барыс» - «Автомобилист»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место Восточной конференции, а российский был на четвертой.

    «Барыс» - «Автомобилист»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Михаил Кравец выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Логвин-Томпсон-Симонов; Бекетаев-Бреус, Кайыржан-Омирбеков-Савицкий; Асетов, Панюков-Шайхмедденов-Галимов.

    «Барыс» - «Автомобилист»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Джейк Масси открыл счет, но еще до завершения первого периода в воротах Никиты Бояркина побывали две шайбы. Во второй части игры Мэйсон Морелли не сумел реализовать буллит, а соперник разрыв увеличил.

    «Барыс» - «Автомобилист»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы — 4:1.

    «Барыс» - «Автомобилист»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    27 декабря «Барыс» дома примет хабаровский «Амур».

    «Барыс» - «Автомобилист»
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Напомним, что 16 декабря «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, где сотворил сенсацию.

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс Зимние виды спорта
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают