«Барыс» проиграл третий подряд домашний матч КХЛ
Астанинский «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место Восточной конференции, а российский был на четвертой.
Михаил Кравец выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Маккошен-Уолш, Уиллман-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Логвин-Томпсон-Симонов; Бекетаев-Бреус, Кайыржан-Омирбеков-Савицкий; Асетов, Панюков-Шайхмедденов-Галимов.
Джейк Масси открыл счет, но еще до завершения первого периода в воротах Никиты Бояркина побывали две шайбы. Во второй части игры Мэйсон Морелли не сумел реализовать буллит, а соперник разрыв увеличил.
Заключительная двадцатиминутка помогла гостям довести все до победы — 4:1.
27 декабря «Барыс» дома примет хабаровский «Амур».
Напомним, что 16 декабря «Барыс» сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, где сотворил сенсацию.