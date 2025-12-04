ФСМС опроверг информацию об установке бесплатных брекетов детям в Казахстане

Однако по ОСМС детям предусмотрен ряд стоматологических услуг в экстренном и плановом порядке, в том числе ортодонтия.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы запуске пилотного проекта в городах Алматы, Астана, Шымкент и некоторых областях по установке брекетов и имплантов для детей в возрасте до 18 лет по ОСМС. Однако в Фонде социального медицинского страхования сообщают, что подобные проекты на сегодня не проводились.

— Хотим напомнить, что в системе ОСМС оказывается стоматологическая помощь отдельным категориям населения. В частности, дети могут рассчитывать как на экстренные, так и на плановые стоматологические услуги, в том числе лечение кариеса и пульпитов, распломбирование каналов, удаление зубов, лечение периодонтита, вскрытие абсцессов, операции пластики, санация пародонтальных карманов, а также профилактические процедуры (герметизация фиссур, реминерализация, миотерапия и др.). При этом по ОСМС детям предусмотрена и ортодонтическая помощь: при наличии врожденной патологии челюстно-лицевой области, а также детям из малообеспеченных семей — при наличии зубочелюстных аномалий, — прояснили в пресс-службе фонда.

В перечень этих услуг входят: консультация ортодонта, ортодонтическая помощь детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий (ортодонтическая пластинка), ортодонтическая коррекция, комплексное первичное обследование, снятие слепков, пришлифовка молочных и постоянных зубов, а также ортопантомография.

Медицинская помощь детям с врожденными и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области оказывается по показаниям врача-стоматолога в амбулаторных условиях либо челюстно-лицевым хирургом в медицинских организациях, оказывающих стоматологическую или челюстно-лицевую помощь. Все это в рамках ОСМС.

Напомним, в плановом порядке стоматологическую помощь могут получать дети и беременные.

В экстренном порядке стоматологическая помощь предоставляется:

детям;

беременным;

пенсионерам и ветеранам ВОВ;

лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп;

получателям адресной социальной помощи;

пациентам с инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;

неработающим лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью или лицом с инвалидностью первой группы;

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа».

При этом решение о квалификации конкретного случая как экстренного, включая наличие острой боли, принимается врачом-стоматологом на основании клинической оценки состояния пациента.

