Это полный наркоз — эксперт о Севоране в детских стоматологиях

Специалист пояснила, что представляет собой ингаляционный наркоз «Севоран».

— «Севоран» — торговое название препарата севофлуран, это ингаляционный анестетик, который используется для введения и поддержания общего наркоза. Он не является препаратом для седации — это именно средство для полного наркоза, — объяснила врач-анестезиолог.

Когда общий наркоз оправдан, а когда его лучше избегать

Как поясняет эксперт, ингаляционные анестетики у детей применяются в следующих случаях:

хирургических операциях;

болезненных или длительных вмешательствах;

ситуациях, когда ребенок не способен сохранять неподвижность (неврологические особенности, выраженный страх, плохой контакт);

экстренных состояниях.

— Лечение кариеса и удаление молочных зубов в большинстве случаев не требуют общего наркоза, если ребенок идет на контакт, нет множественного поражения зубов или сопутствующих особенностей, — объяснила она.

Однако есть показания, когда применение наркоза при лечении зубов считается оправданным:

выраженная стоматофобия;

тяжелый ранний кариес, требующий многоэтапного лечения;

маленький возраст (1,5–3 года), когда местная анестезия не позволяет обеспечить неподвижность;

аутизм, ДЦП, СДВГ и другие состояния, затрудняющие кооперацию.

По ее словам, стоит учитывать, что общее обезболивание — это не способ успокоить ребенка, а полноценный наркоз, который требует строгого соблюдения требований, оборудование и четкого понимания рисков.

Фото: freepik

Полный наркоз у детей: какие требования к кабинету и специалисту

Эксперт подчеркивает, что по действующим правилам детскую амбулаторную анестезию имеет право проводить только детский анестезиолог-реаниматолог со стажем не менее семи лет. Это связано с высоким уровнем ответственности и рисков.

— Согласно Стандарту оказания анестезиологической помощи (Приказ МЗ РК № 78, ред. 2025 г.), перед плановой анестезией ребенок в обязательном порядке осматривается анестезиологом за 12–24 часа до вмешательства, что позволяет оценить риски и определить, допустим ли амбулаторный наркоз, — пояснила Гулфайрус Есенбаева.

При этом проводить такой наркоз можно только в оснащенном помещении, с анестезиологом и реанимацией.

— Стандарт МЗ РК обязывает любую клинику, выполняющую амбулаторную анестезию, иметь наркозно-дыхательный аппарат с капнографией, реанимационное оборудование и полный набор мониторинга. Это не может проводиться в обычном кабинете, — подчеркнула врач.

Отдельное внимание уделяется этапу наблюдения после процедуры. Согласно стандарту, ребенок должен находиться под контролем медперсонала до полной стабилизации дыхания и сознания.

Противопоказания и возможные осложнения

Эксперт отмечает, что у общего наркоза есть строгие ограничения.

Ключевые противопоказания для проведения анестезии у детей включают:

инфекции дыхательных путей в острой фазе;

тяжелые заболевания сердца и легких;

врожденная миопатия, риск злокачественной гипертермии;

аллергия на компоненты анестезии;

выраженная гиповолемия, нестабильное состояние.

При использовании севофлурана возможны осложнения. Они редки при правильной подготовке, но учитывать их необходимо. В их числе:

ларингоспазм, бронхоспазм;

тошнота и рвота после пробуждения;

кратковременное возбуждение при засыпании/пробуждении;

падение артериального давления;

крайне редкие случаи злокачественной гипертермии у предрасположенных пациентов.

— Нужно учитывать, что общий наркоз — это всегда медицинское вмешательство с рисками. Ради простых, недолгих манипуляций без объективных показаний его использовать неправильно. В ряде случаев достаточно поведенческих методик, закиси азота (легкой седации), мультимедийного сопровождения и грамотной коммуникации. Иначе возникает ситуация, когда общий наркоз применяется как удобная альтернатива, а не как обоснованная медицинская необходимость. И важно помнить, что бывает малая хирургия, но не бывает малой анестезии. Любая процедура медицинского характера всегда сопряжена с рисками, — заключила врач-анестезиолог.

Напомним, в Астане проходит суд по делу о смерти трехлетней девочки в частной стоматологии в октябре 2024 года. Ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. На скамье подсудимых — анестезиолог.

Ранее этот случай прокомментировал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что массовых проверок стоматологических клиник после случившегося не планируют.