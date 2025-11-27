Это полный наркоз — эксперт о Севоране в детских стоматологиях
В Казахстане становится популярным лечение детей у стоматолога под веществом «Севоран», чтобы избежать стресса и страха. О том, когда общий наркоз действительно оправдан и какие риски сопровождают его проведение корреспонденту Kazinform рассказала анестезиолог-реаниматолог Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава РК Гулфайрус Есенбаева.
Специалист пояснила, что представляет собой ингаляционный наркоз «Севоран».
— «Севоран» — торговое название препарата севофлуран, это ингаляционный анестетик, который используется для введения и поддержания общего наркоза. Он не является препаратом для седации — это именно средство для полного наркоза, — объяснила врач-анестезиолог.
Когда общий наркоз оправдан, а когда его лучше избегать
Как поясняет эксперт, ингаляционные анестетики у детей применяются в следующих случаях:
- хирургических операциях;
- болезненных или длительных вмешательствах;
- ситуациях, когда ребенок не способен сохранять неподвижность (неврологические особенности, выраженный страх, плохой контакт);
- экстренных состояниях.
— Лечение кариеса и удаление молочных зубов в большинстве случаев не требуют общего наркоза, если ребенок идет на контакт, нет множественного поражения зубов или сопутствующих особенностей, — объяснила она.
Однако есть показания, когда применение наркоза при лечении зубов считается оправданным:
- выраженная стоматофобия;
- тяжелый ранний кариес, требующий многоэтапного лечения;
- маленький возраст (1,5–3 года), когда местная анестезия не позволяет обеспечить неподвижность;
- аутизм, ДЦП, СДВГ и другие состояния, затрудняющие кооперацию.
По ее словам, стоит учитывать, что общее обезболивание — это не способ успокоить ребенка, а полноценный наркоз, который требует строгого соблюдения требований, оборудование и четкого понимания рисков.
Полный наркоз у детей: какие требования к кабинету и специалисту
Эксперт подчеркивает, что по действующим правилам детскую амбулаторную анестезию имеет право проводить только детский анестезиолог-реаниматолог со стажем не менее семи лет. Это связано с высоким уровнем ответственности и рисков.
— Согласно Стандарту оказания анестезиологической помощи (Приказ МЗ РК № 78, ред. 2025 г.), перед плановой анестезией ребенок в обязательном порядке осматривается анестезиологом за 12–24 часа до вмешательства, что позволяет оценить риски и определить, допустим ли амбулаторный наркоз, — пояснила Гулфайрус Есенбаева.
При этом проводить такой наркоз можно только в оснащенном помещении, с анестезиологом и реанимацией.
— Стандарт МЗ РК обязывает любую клинику, выполняющую амбулаторную анестезию, иметь наркозно-дыхательный аппарат с капнографией, реанимационное оборудование и полный набор мониторинга. Это не может проводиться в обычном кабинете, — подчеркнула врач.
Отдельное внимание уделяется этапу наблюдения после процедуры. Согласно стандарту, ребенок должен находиться под контролем медперсонала до полной стабилизации дыхания и сознания.
Противопоказания и возможные осложнения
Эксперт отмечает, что у общего наркоза есть строгие ограничения.
Ключевые противопоказания для проведения анестезии у детей включают:
- инфекции дыхательных путей в острой фазе;
- тяжелые заболевания сердца и легких;
- врожденная миопатия, риск злокачественной гипертермии;
- аллергия на компоненты анестезии;
- выраженная гиповолемия, нестабильное состояние.
При использовании севофлурана возможны осложнения. Они редки при правильной подготовке, но учитывать их необходимо. В их числе:
- ларингоспазм, бронхоспазм;
- тошнота и рвота после пробуждения;
- кратковременное возбуждение при засыпании/пробуждении;
- падение артериального давления;
- крайне редкие случаи злокачественной гипертермии у предрасположенных пациентов.
— Нужно учитывать, что общий наркоз — это всегда медицинское вмешательство с рисками. Ради простых, недолгих манипуляций без объективных показаний его использовать неправильно. В ряде случаев достаточно поведенческих методик, закиси азота (легкой седации), мультимедийного сопровождения и грамотной коммуникации. Иначе возникает ситуация, когда общий наркоз применяется как удобная альтернатива, а не как обоснованная медицинская необходимость. И важно помнить, что бывает малая хирургия, но не бывает малой анестезии. Любая процедура медицинского характера всегда сопряжена с рисками, — заключила врач-анестезиолог.
Напомним, в Астане проходит суд по делу о смерти трехлетней девочки в частной стоматологии в октябре 2024 года. Ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. На скамье подсудимых — анестезиолог.
Ранее этот случай прокомментировал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что массовых проверок стоматологических клиник после случившегося не планируют.