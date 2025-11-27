РУ
    16:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Это полный наркоз — эксперт о Севоране в детских стоматологиях

    В Казахстане становится популярным лечение детей у стоматолога под веществом «Севоран», чтобы избежать стресса и страха. О том, когда общий наркоз действительно оправдан и какие риски сопровождают его проведение корреспонденту Kazinform рассказала анестезиолог-реаниматолог Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава РК Гулфайрус Есенбаева.

    Гулфайрус Есенбаева.
    Фото: из личного архива Гулфайрус Есенбаевой

    Специалист пояснила, что представляет собой ингаляционный наркоз «Севоран».

    — «Севоран» — торговое название препарата севофлуран, это ингаляционный анестетик, который используется для введения и поддержания общего наркоза. Он не является препаратом для седации — это именно средство для полного наркоза, — объяснила врач-анестезиолог.

    Когда общий наркоз оправдан, а когда его лучше избегать

    Как поясняет эксперт, ингаляционные анестетики у детей применяются в следующих случаях:

    • хирургических операциях;
    • болезненных или длительных вмешательствах;
    • ситуациях, когда ребенок не способен сохранять неподвижность (неврологические особенности, выраженный страх, плохой контакт);
    • экстренных состояниях.

    — Лечение кариеса и удаление молочных зубов в большинстве случаев не требуют общего наркоза, если ребенок идет на контакт, нет множественного поражения зубов или сопутствующих особенностей, — объяснила она.

    Однако есть показания, когда применение наркоза при лечении зубов считается оправданным:

    • выраженная стоматофобия;
    • тяжелый ранний кариес, требующий многоэтапного лечения;
    • маленький возраст (1,5–3 года), когда местная анестезия не позволяет обеспечить неподвижность;
    • аутизм, ДЦП, СДВГ и другие состояния, затрудняющие кооперацию.

    По ее словам, стоит учитывать, что общее обезболивание — это не способ успокоить ребенка, а полноценный наркоз, который требует строгого соблюдения требований, оборудование и четкого понимания рисков.

    стоматолог
    Фото: freepik

    Полный наркоз у детей: какие требования к кабинету и специалисту

    Эксперт подчеркивает, что по действующим правилам детскую амбулаторную анестезию имеет право проводить только детский анестезиолог-реаниматолог со стажем не менее семи лет. Это связано с высоким уровнем ответственности и рисков.

    — Согласно Стандарту оказания анестезиологической помощи (Приказ МЗ РК № 78, ред. 2025 г.), перед плановой анестезией ребенок в обязательном порядке осматривается анестезиологом за 12–24 часа до вмешательства, что позволяет оценить риски и определить, допустим ли амбулаторный наркоз, — пояснила Гулфайрус Есенбаева.

    При этом проводить такой наркоз можно только в оснащенном помещении, с анестезиологом и реанимацией.

    — Стандарт МЗ РК обязывает любую клинику, выполняющую амбулаторную анестезию, иметь наркозно-дыхательный аппарат с капнографией, реанимационное оборудование и полный набор мониторинга. Это не может проводиться в обычном кабинете, — подчеркнула врач.

    Отдельное внимание уделяется этапу наблюдения после процедуры. Согласно стандарту, ребенок должен находиться под контролем медперсонала до полной стабилизации дыхания и сознания.

    Противопоказания и возможные осложнения

    Эксперт отмечает, что у общего наркоза есть строгие ограничения.

    Ключевые противопоказания для проведения анестезии у детей включают:

    • инфекции дыхательных путей в острой фазе;
    • тяжелые заболевания сердца и легких;
    • врожденная миопатия, риск злокачественной гипертермии;
    • аллергия на компоненты анестезии;
    • выраженная гиповолемия, нестабильное состояние.

    При использовании севофлурана возможны осложнения. Они редки при правильной подготовке, но учитывать их необходимо. В их числе:

    • ларингоспазм, бронхоспазм;
    •  тошнота и рвота после пробуждения;
    • кратковременное возбуждение при засыпании/пробуждении;
    • падение артериального давления;
    • крайне редкие случаи злокачественной гипертермии у предрасположенных пациентов.

    — Нужно учитывать, что общий наркоз — это всегда медицинское вмешательство с рисками. Ради простых, недолгих манипуляций без объективных показаний его использовать неправильно. В ряде случаев достаточно поведенческих методик, закиси азота (легкой седации), мультимедийного сопровождения и грамотной коммуникации. Иначе возникает ситуация, когда общий наркоз применяется как удобная альтернатива, а не как обоснованная медицинская необходимость. И важно помнить, что бывает малая хирургия, но не бывает малой анестезии. Любая процедура медицинского характера всегда сопряжена с рисками, — заключила врач-анестезиолог.

    Напомним, в Астане проходит суд по делу о смерти трехлетней девочки в частной стоматологии в октябре 2024 года. Ребенок не проснулся после лечения зубов под наркозом. На скамье подсудимых — анестезиолог.

    Ранее этот случай прокомментировал первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что массовых проверок стоматологических клиник после случившегося не планируют. 

    Здравоохранение Стоматология Дети Лекарства Минздрав РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
