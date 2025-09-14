Франция поддержала принятие декларации ООН о двух государствах

В резолюции содержится призыв вернуться к принципу «два государства для двух народов». В документе также содержится требование о прекращении правления движения ХАМАС в секторе Газа. В поддержку документа 12 сентября высказались 142 страны, десять — против, в том числе — США и Израиль. Двенадцать стран-членов воздержались.

Президент Франции Э. Макрон по этому поводу написал сообщение в соцсетях:

— Вместе мы прокладываем необратимый путь к миру на Ближнем Востоке. Франция, Саудовская Аравия и все их партнеры соберутся в Нью-Йорке, чтобы воплотить этот мирный план в реальность на Конференции по решению конфликта путем создания двух государств. Возможно другое будущее. Два народа, два государства: Израиль и Палестина, живущие бок о бок в мире и безопасности. От всех нас зависит, осуществится ли это! — заявил Э.Макрон.

Напомним, что за резолюцию ООН также проголосовала Республика Казахстан.