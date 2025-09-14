РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:14, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Франция поддержала принятие декларации ООН о двух государствах

    Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил позицию Парижа относительно принятия резолюции с призывом о возвращении в палестино-израильском урегулировании к подходу с опорой на принцип о двух государствах. При этом от ХАМАС потребовали оставить власть в секторе Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Анадолу

    В резолюции содержится призыв вернуться к принципу «два государства для двух народов». В документе также содержится требование о прекращении правления движения ХАМАС в секторе Газа. В поддержку документа 12 сентября высказались 142 страны, десять — против, в том числе — США и Израиль. Двенадцать стран-членов воздержались.

    Президент Франции Э. Макрон по этому поводу написал сообщение в соцсетях: 

    — Вместе мы прокладываем необратимый путь к миру на Ближнем Востоке. Франция, Саудовская Аравия и все их партнеры соберутся в Нью-Йорке, чтобы воплотить этот мирный план в реальность на Конференции по решению конфликта путем создания двух государств. Возможно другое будущее. Два народа, два государства: Израиль и Палестина, живущие бок о бок в мире и безопасности. От всех нас зависит, осуществится ли это! — заявил Э.Макрон.

    Напомним, что за резолюцию ООН также проголосовала Республика Казахстан.

    Теги:
    Франция ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Европа ЕС Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
