Франция откроет консульство в Гренландии 6 февраля

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL заявил, что Франция намерена усилить свое присутствие в Гренландии, которая находится в центре внимания США из-за своих энергетических ресурсов и стратегического положения.

Министр подчеркнул, что решение об открытии французского консульства в Нууке является проявлением этого намерения.

По его словам, консульство Франции в Нууке, о котором в прошлом году объявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита на остров, откроется 6 февраля.

Этим шагом Франция присоединится к группе стран, имеющих дипломатическое представительство в Гренландии.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио сообщил законодателям, что президент Дональд Трамп планирует купить Гренландию, а не захватывать ее.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Ajansı.