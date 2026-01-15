РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:42, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Франция откроет консульство в Гренландии 6 февраля

    Французское правительство объявило, что 6 февраля откроет консульство в Нууке, столице Гренландии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    а
    Фото: Anadolu Ajansı

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL заявил, что Франция намерена усилить свое присутствие в Гренландии, которая находится в центре внимания США из-за своих энергетических ресурсов и стратегического положения.

    Министр подчеркнул, что решение об открытии французского консульства в Нууке является проявлением этого намерения.

    По его словам, консульство Франции в Нууке, о котором в прошлом году объявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита на остров, откроется 6 февраля.

    Этим шагом Франция присоединится к группе стран, имеющих дипломатическое представительство в Гренландии.

    Ранее Госсекретарь США Марко Рубио сообщил законодателям, что президент Дональд Трамп планирует купить Гренландию, а не захватывать ее.

    Чем важна Гренландия для США - читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.  

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu Ajansı.

    Теги:
    Франция Дания Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают